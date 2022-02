Boxes incendiés à La Marana : la colère de Livia

"Voilà ce que la Corse devient…

Le travail acharné d’un père de 63 ans pour sa fille, simplement passionnée par ce magnifique animal qu’est le cheval.

Nous ne sommes pas millionnaires, on a simplement travaillé comme des fous pour avoir ce qu’on a. Chaque box, chaque sellerie, chacun des équipements est parti en fumée. Chacune des poutres, chacune des planches qui se trouvaient dans ces boxes je les ai installées avec mon père, avec mes frères. Tous les soirs, à rentrer exténués mais heureux de voir que nos projets se concrétisent à la sueur de nos fronts. Les souvenirs de mes chevaux qui ne sont plus, chaque tapis, chaque selle, mes économies pour me les acheter en étant étudiante…Il ne me reste même plus un licol pour mettre mes chevaux à l’abri.

Ce sont tous ces efforts qui s’envolent ce soir. Ces millions d’heures passées à travailler. Tout est réduit à néant.