Borgo donne le coup d’envoi des Semaines Sport Santé Scolaire en Haute-Corse

« En Corse, on a rebaptisé ces SOP, mais le principe reste le même : proposer des activités aux sportifs comme aux non-sportifs », souligne Don Pierre Beveraggi, délégué départemental USEP 2B (Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré), qui coordonne l’événement avec l’Inspection académique. Programmée du 24 mars au 11 avril, l’opération s’ouvre par deux journées au complexe sportif Paul Natali de Borgo, mis à disposition par la municipalité, avant de se poursuivre à Bastia, Biguglia et Oletta. « Le but de cette journée est de passer un bon moment ensemble », lance l’enseignant aux quelque 300 élèves de CM2 de Borgo et de 6e de Lucciana, rassemblés dans les gradins. « C’est une journée de plaisir, avec des activités sportives et éducatives que vous devez vivre dans l’esprit du vivre-ensemble. À vous de donner le maximum. »



Le programme, dense, s’articule autour d’une quinzaine d’ateliers et d’un quiz santé encadrés par des associations locales : basket, football, karaté, taekwondo, judo, squash, tennis, fitness, yoga, shin gi tai, escalade, tennis de table, rugby, twirling, Conservatoire d'espaces naturels de Corse et Pôle numérique de la DSDEN de Haute-Corse. « Les ateliers durent 25 minutes. En petits groupes, les élèves passent de l’un à l’autre pour découvrir des disciplines qu’ils ne connaissent pas ou qu’ils ne pratiquent pas habituellement », précise Ludovic Guaïtella, enseignant détaché à l’USEP, mobilisé aux côtés de Don Pierre Beveraggi et d’Anne-Marie Carta Martigne (USEP Maternelle).