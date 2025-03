Borgo affirme son ambition sportive avec de nouvelles infrastructures

Continuer à faire de Borgo une ville sportive : c’est l’objectif affiché par Anne-Marie Natali, maire de la commune, lors de l’inauguration des nouveaux aménagements du complexe sportif Paul Natali. Avec ces infrastructures modernisées, la quatrième ville de Corse confirme son engagement en faveur du sport et du bien-être de ses habitants.



Le site accueille désormais un parc fitness en plein air, accessible aux licenciés des clubs, mais aussi aux parents accompagnant leurs enfants. Le club de pétanque La Boule Sportive de Borgo, lui, bénéficie d’un tout nouveau club-house. Une évolution essentielle pour les bénévoles et les licenciés, comme l’explique son président Patrick Morellini : « Avant, nous n’avions pas d’accès à la cuisine ou au bar pendant les compétitions. Il fallait tout sortir et tout ranger après chaque concours. Désormais, il suffit d’ouvrir un rideau. » Une amélioration qui facilitera l’organisation des tournoiset améliorera le confort des joueurs.



Le Borgo Tennis Club connaît lui aussi un changement au niveau de ses infrastructures, avec la création d’un club-house avec une terrasse, offrant une vue sur les six terrains du club, mais aussi la couverture de quatre terrains. Pour les représentants du club, ces nouveautés devraient attirer de nouveaux licenciés. “Le club-house va être un lieu d’accueil et de convivialité pour nos licenciés, mais également pour nos visiteurs”, lance Camille Poli-Ceccaldi, présidente du Borgo Tennis Club. “La couverture des quatre terrains, quant à elle, va permettre d’avoir une amplitude de jeu beaucoup plus large. Nous allons pouvoir jouer aussi bien l’été aux heures les plus chaudes, que l’hiver en cas de pluie.” Pour Mikaela Huet, enseignante de tennis, cette nouvelle structure, “très agréable au quotidien”, sera un véritable atout pour le club. “Nous comptons environ 300 licenciés, et nous avons de plus en plus de demandes. Ces nouvelles infrastructures, et notamment le club-house, vont nous permettre d’organiser des compétitions de plus en plus importantes, de faire connaître le club et de continuer à promouvoir ce sport en Corse.”