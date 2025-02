Borgo : Une femme retrouvée morte à son domicile

La rédaction le Samedi 8 Février 2025 à 15:06

Une femme a été retrouvée morte à son domicile de Borgo ce samedi après l’intervention des services de gendarmerie, a indiqué le procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre, qui n’a pas souhaité préciser les circonstances du décès pour l’heure.

Il a toutefois confirmé qu’une enquête pour homicide volontaire a été ouverte et confiée à la brigade de recherches de la gendarmerie de Bastia. « Une personne de l’entourage familial de la victime a été interpellée et est actuellement placée en garde à vue », a-t-il ajouté sans en dire plus sur le lien de parenté.