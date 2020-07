Borgo : Maxime (9 ans) fait don de ses cheveux pour les enfants malades

Maxime est un petit garçon de 9 ans et demi à peine, mais il a un cœur "gros comme ça".

C'est un habitué du salon d'Emilie Chrétien qui, on l'ignore peut être, travaille depuis deux ans avec une association qui, en Belgique et à Paris, recueille des cheveux destinés à l'élaboration de perruques pour les personnes touchées par le cancer.

"Je fais ça avec deux associations une en Belgique et une sur Paris" explique Emilie Chrétien, "mais là le gosse a une association à Lyon qui envoie les cheveux recueillis à une école spécialisée fabriquant des perruques pour les enfants malades : Ceux qui ont vécu la maladie savent combien une perruque naturelle est couteuse : entre 500 et 1000 euros ."



Maxime fréquente Angels coiffure depuis un an mais il y a deux ans, déjà, qu'il se laisse pousser les cheveux en sachant qu'il faut un minimum 25 cm de longueur pour donner

Mardi, dernier, à l'heure de faire son don, projet dont il s'était ouvert auprès d'Emilie Chrétien, "Il était hyper heureux, Tout content de donner ses cheveux." "On a des filles mais jamais de garçons qui veulent le faire" souligne volontiers la propriétaire de Angels Coiffure.



Les retombés ont été immédiates: beaucoup de personnes ont pris des infos auprès de la coiffeuse applaudissant des deux mains à ce beau geste car « c’est un véritable don de soi ».

Mais tout n'a pas été rose pour le petit Maxime mais aujourd'hui Marie et Ludovic, la maman et le papa, sont particulièrement fiers de ce geste.



"Sa décision date d'un jour où j’ai dû lui parler du cancer des enfants qui étaient d’actualité" se souvient Marie aujourd'hui.

"Je pensais qu'il n'allait pas tenir, mais il a tenu bon même si le regard des autres a un peu compliqué sa démarche".

"Tu es une fille", lui lançait-on à tout bout de champ. Au début il ne disait pas trop pourquoi il avait pris cette décision mais finalement il a commencé à expliquer. Aujourd'hui, il est reparti pour deux ans…



"Ça fait bizarre de plus avoir mes cheveux" raconte pour sa part Maxime qui en agissant de la sorte espère que son exemple donnera des idées aux autres. "Des amis vont le faire, Ça va faire des heureux et des heureuses.'

Mais pour y parvenir, c'est le conseil de Maxime, "si on vous embête, si on vous dit que vous êtes une fille, ignorez tout cela. Répliquez plus simplement : Désolé je suis un garçon et expliquez pourquoi vous faites cela. Pour ma part je vais le faire et le refaire à plusieurs reprises"



Aujourd'hui le petit garçon de Borgo dont on découvre la générosité, est particulièrement fier d'avoir agi de la sorte et répète avec ses mots d'enfant : "La secrétaire de l’école, la dame qui vend les livres tout le monde me félicite."

Ils ne sont pas les seuls !