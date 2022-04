Borgo : Lia-Maria Giovannoni double championne d'Europe de Twirling bâton

Elle s’est imposée avec brio Face à des adversaires très redoutées. 8 pays étaient en lice : France, Italie, Hollande, Grande-Bretagne, Belgique, Espagne, Norvège, République Tchèque.

Pour le plus grand bonheur de ses parents, ses amis et son coach Toussainte Devoti son talent et le travail sérieux, soutenu et constant dont elle fait preuve inlassablement au sein de l’association, lui ont permis de se hisser par 2 fois, sur la plus haute marche du podium.





Depuis sa première compétition à l’âge de 6 ans, cette jeune fille aujourd’hui âgée de 16 ans, est une habituée des podiums et cumule les titres nationaux et européens.

Le prochaine échéance sera le Championnat du monde, qui aura lieu en Hollande au mois de juillet prochain, pour lequel elle est sélectionnée ainsi que 3 autres élèves de l’association.





Pour rappel , le Twirling bâton est une discipline peu pratiquée dans l’ile. Il allie gymnastique, danse et maniement du bâton, proche de la gymnastique rythmique. Le solo 1 bâton et 2 bâtons sont les disciplines les plus pures, car elle font essentiellement appel à la technique du bâton qui se manipule avec dextérité, rapidité et netteté dans les enchaînements.





Seul Bémol, le nombre de clubs qui pratiquent le Twirling bâton dans l’ile est insuffisant pour permettre d’organiser des compétitions en Corse. E Marinelle se déplace systématiquement sur le continent, ce qui représente pour le club un coût financier très élevé.