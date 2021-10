Borgo : «J’aime ma mer - 30 heures en Méditerranée », le défi écolo et sportif de Loïc Paris

«C’est en naviguant sur mon catamaran que j’ai pris conscience de cette situation désolante et catastrophique de nos plages et de nos mers, tant la Tyrrhénienne que la Méditerranée » explique Loïc Paris. «Que ce soit le plastique ou les pastilles de traitements des eaux, qu’elles soient corses ou italiennes, nos plages en sont plein.es Je me suis rapproché de l’association Mare Vivu qui fait déjà un énorme travail dans ce domaine. Elle a été lauréate du concours international Beyond Plastic Med en 2019 et 2021 par la Fondation Prince Albert II. C’est en tant que simple citoyen que je veux maintenant contribuer à la prise de conscience, pour prévenir, et démonter qu’il y a des solutions pour guérir de cette pollution. Prendre soin de la mer, comme je prends soin de mes patients.»« Selon Mare Vivu, si la Méditerranée ne représente que 1% de la surface des océans, elle détiendrait de telles concentrations de microplastique au km carré qu’elle en serait devenue la mer la plus polluée de la planète" poursuit Loîc Paris. "Alarmant aussi, 98% des poissons auraient du plastique dans le corps. De son coté l’UICN , Union Internationale pour la Conservation de la Nature, et Beyond Med Plastic estiment qu’environ 230 000 tonnes de plastique seraient déversées chaque année en Méditerranée, 20% du fait des activités de pêche et du trafic maritime et 80% du fait du largage par les rivières et les fleuves.»Le projet* de Loïc Paris**, «J’aime ma mer - 30 heures en Méditerranée », allie éducation dans les écoles primaires de Haute-Corse et défi sportif dans le but donc de sensibiliser le grand public et les enfants à la pollution plastique en Méditerranée. Le point d’orgue de ce projet sera au printemps prochain la traversée de L. Paris entre Saint-Florent - Monaco en yole de mer et en solo soit 190 Kms, en environ 30 heures, ce qui n’a jamais été réalisé et de créer un challenge inter école en Haute-Corse sous forme d’ateliers jeux en relation avec le plastique pour les scolaires. « Ces interventions dans les écoles, 8 sont déjà programmées, débuteront en janvier grâce à l’appui de Patrick Battesti, inspecteur d’académie. Une vidéo et des images seront projetées, suivies d’un dialogue voire d’une sortie dépollution de plage ou d’un sentier. Lors de ma traversée une équipe scientifique m’accompagnera sur le bateau assistance pour faire une étude de cette pollution des microplastiques sur le parcours. Je vais en effet tracter derrière moi un filet Manta qui récupérera les microplastiques qui seront ensuite analysés par l’ IFREMER en Corse. Ces micro déchets seront ensuite recyclés»Dans son projet, Loïc Paris sera accompagné par l’association Lucciana Atletismu dont il est licencié et aussi le club Aviron Haute-Corse où il s’entraine. «Je m’entraine 3 fois par semaine avec le club de Paul Mattia à l’Arinella que ce soit dans l’eau ou sur rameur. Une fois par mois d’ici le printemps, je sortirai en mer une quinzaine d’heures voire aussi une séance de 30 heures pour me tester et apprendre à doser mes efforts. Ma plus grande crainte réside en des douleurs aux muscles fessiers ». D’ici peu, L. Paris recevra sa yole de 6 m de long et 80 cm de large, prêtés par la société Rowing Sport Boat . De son coté Chrono Corsica fournira le GPS installé sur la yole et le bateau assistance. Celui-ci permettra aussi un suivi, en direct, dans les écoles. Si la météo le permet, c’est le 17 juin, jour de pleine lune, que Loïc Paris devrait s’élancer de St Florent.------*Le projet est soutenu par La fondation de la Mer et la Fondation Charlène de Monaco . Il a déjà reçu aussi le concours de nombreux commerçants ( Kallisthé, Panier corse.com..) sensibilisés aux problèmes de la pollution.** Loïc Paris