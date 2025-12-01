CorseNetInfos
Borgo - Incendie d’un hangar de 500 m², aucun blessé


La rédaction le Dimanche 28 Décembre 2025 à 12:58

Un incendie s’est déclaré ce dimanche à 11h57 dans un hangar situé à proximité du secteur des anciens poulets bastiais, à Borgo.
Le bâtiment, d’une surface d’environ 500 m², était entièrement embrasé à l’arrivée des secours.
D’importants moyens ont été engagés : le chef de groupe et le chef de colonne, deux engins incendie, une grande échelle et un camion-citerne des centres de secours de Bastia et Lucciana.
Aucune victime n’est à déplorer. L’intervention pour la maîtrise du sinistre et la protection des abords a necessité beaucoup 'efforts de la part des pompiers.
L'incendie a été finalement maîtrisé vers 13h30.







