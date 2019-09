Borgo : 211 élèves célèbrent la journée nationale du sport scolaire

Ils venaient de 2 établissements du second degré : collège Biguglia (1 classe de 6ème 29 élèves) et collège de Lucciana (3 classes de 6ème soit 88 élèves)

Dans les écoles, collèges et lycées de Francedes manifestations sportives et ludiques (démonstrations, cross, tournois, compétitions d’athlétisme…) réunissent les élèves, leurs professeurs, leurs parents.« L’objectif de cette journée est de promouvoir le sport scolaire » indique Don Pierre Beveraggi, délégué départemental USEP 2B. « Cette manifestation est organisée conjointement par la Ligue Corse de Football, l'UNSS 2b, l'USEP 2b et l'association LEIA ».Alors que l’année 2020 sera marquée par l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo et les Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) à Lausanne, la Journée nationale du sport scolaire, en tant que premier temps fort de l’année scolaire, met en valeur le thème de l’interculturalité. « Parce qu’ils favorisent l’universalité, le faire-ensemble, le partage de valeurs et de règles communes, et l’inclusion, la pratique sportive et l’engagement constituent une excellente occasion pour faire vivre l’inter culturalité et valoriser la diversité culturelle. Le sport scolaire doit en effet contribuer à l’atteinte de cet objectif porteur d'une vision partagée pour la réussite de toutes et tous les élèves, qui est au cœur de la mission du service public » ajoute Don Pierre Beveraggi.Lors de cette journée était proposé d’allier le sport, et plus particulièrement le football sous sa forme « diversifiée » à la culture et à l’éducation.211 élèves y ont participé.Et de 4 écoles du premier degré représentées par 4 classes de CM2 des écoles de Biguglia (94 élèves) : 28 élèves de Vincentellu d’Istria, 19 élèves de Toussaint Massoni, 22 élèves de Antoniotti et 25 élèves de Saint-Exupéry)L’encadrement était assuré par la Ligue Corse de Football, les professeurs d’EPS, l’USEP, les infirmières de secteur et l’association LEIA. Les participants ont donc alterné pratique physique, Futsal, Golfoot et Foot à 5 et 3 ateliers éducatifs : Rencontre et débat sur l’égalité fille / garçon dans le sport (association LEIA), santé du sportif (infirmière scolaire du collège de Lucciana) et hygiène, règles de vie collective, lois du jeu, environnement (roue du Programme éducatif fédéral de la Ligue Corse de Football).De telles journées seront reproduites tout au long de l’année scolaire en Haute-Corse.CNI a suivi cette journée