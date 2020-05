Bonifacio : le préfet de Corse annonce l'ouverture des plages pour l'Ascension

"Cette crise sanitaire et économique permet de montrer l’efficacité du binôme maire-préfet, une association évidente, efficace et fructueuse qui a permis la déclaration de ces différentes annonces aujourd’hui" soulignait finalement Jean-Charles Orsucci sans omettre de "remercier chaleureusement le préfet pour son écoute attentive et les différents socioprofessionnels bonifaciens pour la qualité de leurs interventions. C’est tous ensemble que nous surmonterons cette crise"

Le préfet de Corse était ce samedi à Bonifacio pour son premier déplacement officiel depuis la levée progressive du confinement."Je suis très heureux de ce choix qui met notre commune à l’honneur" soulignait Jean-Charles Orsucci, le premier magistrat de la cité des falaises."Dans un esprit de concertation, le représentant de l’Etat a pu mesurer les inquiétudes des différents socioprofessionnels et surtout leur volonté forte de pouvoir reprendre leur activité dans de bonnes conditions. Les mesures de soutien de l’Etat en direction des entreprises ont majoritairement été perçues comme positives" ajoutait Jean-Charles Orsucci non sans préciser que "le préfet s’est engagé à faire remonter leurs remarques et interrogations au Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères, en charge du Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne. Ce dernier a d’ailleurs rappelé que la Corse devait recevoir des réponses spécifiques.A ce propos, "la nécessité de pouvoir rapidement rétablir les transports aériens et maritimes a été partagée par l’ensemble des secteurs représentés, de l’hôtelier au premier prud’homme" lors de ces échanges.Evoqué aussi l’accès au port de plaisance, aux plages et aux activités nautiques."Le préfet a annoncé leur réouverture dès la semaine prochaine pour le week-end de l’ascension. C’est une très bonne nouvelle pour les Bonifaciens qui pourront retrouver leurs plages et criques.Je suis fier d’avoir été à l’initiative d’une telle démarche en Corse, suivie par l’ensemble des Maires de notre intercommunalité et nous ayant ainsi permis de définir un guide de bonnes pratiques qui aidera les maires de Corse souhaitant réouvrir leurs plages" précisait satisfait Jean-Charles Orsucci.Le maire de Bonifacio précisait encore que "le préfet a également déclaré que les AOT (Autorisations d'occupation temporaire du domaine public) accordées l’an dernier seront renouvelées et n’a pas écarté certaines mesures comme l’extension de la durée d’autorisation fixée habituellement au 31 octobre pour permettre un équilibre économique de ces activités."