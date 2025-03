Bonifacio : l'enregistrement des logements Airbnb désormais obligatoire

Le développement des locations de courte durée a profondément modifié le marché immobilier à Bonifacio, comme ailleurs en Corse. Face à la pression croissante sur le foncier, la municipalité avait récemment voté l’obligation pour les propriétaires de déclarer leur meublé de tourisme en mairie avant toute mise en location. Airbnb applique désormais cette règle. Ce mardi 18 mars, le géant américain a en effet annoncé le lancement de l’enregistrement obligatoire des logements loués sur sa plateforme. "Une mesure qui vise à encadrer la location touristique et à garantir un meilleur contrôle du marché immobilier local." lit-on dans un communiqué d'Airbnb.



Désormais, tout propriétaire souhaitant proposer son logement sur la plateforme devra d’abord obtenir un numéro d’enregistrement auprès de la mairie. L’objectif affiché est de permettre aux autorités locales de mieux suivre l’offre locative, de vérifier le respect des règles en vigueur – notamment la limite de 120 nuitées par an pour les résidences principales – et de s’assurer que les locations saisonnières ne prennent pas le pas sur l’habitat résidentiel. L’obligation s’applique dès à présent aux nouvelles annonces mises en ligne sur la plateforme. Dans trois mois, elle sera étendue à l’ensemble des logements déjà référencés. Passé ce délai, les annonces qui ne se seront pas conformées seront supprimées du site.



Un encadrement renforcé des locations saisonnières

Ce dispositif permet à la ville de Bonifacio de contrôler la conformité des meublés de tourisme, notamment en veillant au respect de la limite des 120 nuitées par an pour les résidences principales et à l’autorisation de changement d’usage pour les résidences secondaires. L’enjeu est de taille dans une commune où l’afflux touristique a contribué à une flambée des prix de l’immobilier et à une raréfaction des logements accessibles aux habitants à l’année. Loin d’être une mesure isolée, l’enregistrement obligatoire vient compléter les dispositifs déjà en place dans la commune, notamment le classement des meublés de tourisme et l’application d’une taxe de séjour.



Si les plateformes de location touristique sont souvent accusées d’accentuer la pression sur le marché immobilier, Airbnb défend cette initiative comme une avancée bénéfique pour tous. "Airbnb soutient, via des actions concrètes, plus de 400 villes françaises dans la mise en place de mesures de bon sens, visant à garantir un juste équilibre entre offre de logements disponible et offre touristique. Les séjours sur Airbnb constituent une source de retombées positives pour les territoires comme pour leurs habitants. En 2023, l’activité de location de meublés de tourisme a généré plus de 43 milliards d’euros d’impact économique en France." souligne Clément Eulry, directeur France de la plateforme.