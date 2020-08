Bonifacio. Oleaday, l'agence de voyage web au concept innovant

Tourisme hors-saison. Oleaday est la seule agence de tourisme en France à s’être positionnée aussi clairement sur le hors-saison. Marie et son équipe sélectionnent des destinations à l’ensoleillement exceptionnel toute l’année et font profiter les voyageurs de tarifs négociés et de sérénité au cœur d’une nature encore vierge.

Focus sur le sud de la France. Voyager en France s’inscrit dans une démarche engagée et écoresponsable, qui privilégie les producteurs locaux, les circuits courts et les vols court-courriers. Les séjours d’Oleaday sont tous personnalisables en fonction des envies des voyageurs.

Tourisme en petits groupes. Oleaday organise des séjours en petits groupes, riches en rencontres humaines, qui proposent des activités inédites. L’agence propose par exemple un « girls camp » entre copines à Bonifacio, une route des vins en Corse, des rallyes touristiques, des mini-raids sportifs, des randonnées en étapes, des séjours entre neige et sable en Corse du sud, des packs d’enterrement de vie de jeune fille ou de jeune garçon, ou encore des séjours consacrés au yoga et à la méditation.

« Avec Oleaday, on peut dîner un soir d'hiver dans une cidrerie basque, descendre les pistes enneigées de Ghisoni, en Corse en profitant d'une vue incroyable sur la mer, ou encore savourer des oursins sur la plage en plein mois de février. »

Oleaday est une agence de voyage créée en 2018 et basée à Bonifacio, qui produit des packages à forte valeur ajoutée pour les professionnels et les particuliers. Son nom est à la fois un clin d’œil à l’anglais « holiday », qui signifie vacances, et à « olea », le nom scientifique de l’olivier.Tout comme l’arbre emblématique de la Méditerranée, dont le feuillage persiste toute l’année, Oleaday propose des séjours dans le Sud de la France en toutes saisons. L’agence se donne pour mission de faire découvrir le Sud aux voyageurs sous un regard singulier, intimiste et authentique.Les séjours Oleaday sont toujours orientés art de vivre, bien-être et sport. Ils sont conçus pour les particuliers (associations, clubs, comités d’entreprise, écoles) avec des randonnées, raids, rallyes, retraites yoga mais aussi pour les professionnels avec des incentives et team-building, séminaires et congrès. Tous les packages d’Oleaday sont disponibles à portée de clic sur le site http://www.oleaday.com