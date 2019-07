Bonifacio : Des vacanciers bravent l’interdiction de faire du camping sauvage

Malgré la grande campagne d’affichage mise en place par l’Agence du tourisme de la Corse (ATC), connue pour son slogan : En Corse, seule la nature est sauvage pas le camping », il n’est pas rare, comme c’était le cas à Bonifacio ce vendredi, de surprendre des vacanciers en faire.







Mais la Corse est un territoire à préserver et la pratique du camping-car, lorsqu’elle a lieu en dehors des aires d’accueil et de services peut s’avérer néfaste. Pire encore, elle est destructrice de notre environnement. Dans contexte, un seul mot d’ordre. « En Corse, seule la nature est sauvage pas le camping ». Sachez que 150 terrains de campings vous accueillent autour et à l’intérieur de l’île.



Merci de respecter la nature et de séjourner dans des emplacements réservés.



U Turisimu da fà !