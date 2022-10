Bonifacio : Coup d'envoi du Tour de Corse LV Overseas ce jeudi

GAP le Jeudi 13 Octobre 2022 à 11:23

Ce jeudi 13 octobre à midi le 27e Tour de Corse à la voile partira de Bonifacio pour un tour complet de la Corse sans escale, soit 250 milles.

Ce sont vingt monocoques et un trimaran, qui seront sur les rangs pour cette course qui débutera par la Côte Ouest. Ainsi en ont décidé, hier soir, les skippers, lors du vote du sens de course qui s'est déroulée en haute ville au Café de la Poste. Un premier acte officiel qui a, donc, précédé le coup d'envoi de l'épreuve à midi. A priori les équipages devraient se retrouver en présence d'un vent plutôt faible pour cette remontée par l'Ouest. Le vent devrait, selon les prévisions météorologiques être bien plus présent lors de la journée de samedi quand la majorité des voiliers devrait se retrouver sur la Côte Est pour la redescente vers Bonifacio où sera jugée l'arrivée. Il est rappelé que les voiliers devront avoir rejoint la Cité des Falaises avant dimanche midi pour être classé.