Bonifacio : A Viranata, trois jours pour célébrer la nature et le retour du printemps

Des spécialistes vous accompagneront durant les balades, pour vous en apprendre plus sur l'exceptionnelle nature bonifacienne. PHOTO GIOVANNI SANTI LAURINI
Balades naturalistes, ateliers autour des plantes, expériences sensorielles ou animations pour les familles : pendant trois jours, habitants et visiteurs vivront au diapason de ses écosystèmes, dans un paysage unique. Le territoire bonifacien est l’un des plus remarquables de Méditerranée sur le plan écologique.
Près de 1 000 espèces végétales y ont été recensées, dont 198 considérées comme remarquables ou endémiques. Une diversité qui s’inscrit dans l’environnement protégé de la Réserve naturelle des Bouches de Bonifacio, vaste espace maritime et terrestre où cohabitent cette faune et cette flore particulièrement riches. Avec A Viranata, la ville entend mettre en lumière ce patrimoine naturel tout en sensibilisant le public à sa préservation. La manifestation se déploiera sur plusieurs sites bonifaciens (haute-Ville, Canetto, Musella, Piantarella ou encore la Marine) avec une programmation qui mêle découverte scientifique, savoir-faire et expériences sensorielles.
Ateliers créatifs
Au cours de balades botaniques et naturalistes des spécialistes tels que des ethnobotanistes, biologistes ou naturopathes mettront des mots et des explications sur la nature environnante. Des ateliers autour des plantes seront organisés autour de la découverte de l’immortelle, de la distillation de végétaux ou de la fabrication de macérats de bourgeons. D’autres ateliers, plus créatifs, pousseront tout un chacun à expérimenter le dessin botanique, à tresser des végétaux ou à composer des jardinières de printemps. Des explorations scientifiques et sensorielles seront possibles, propices à l’observation du plancton, de même que des balades sonores nocturnes. Enfin, après en avoir pris plein les yeux, l’estomac demandera également sa part à l’occasion du « goûter printanier des petits lutins ».
Au-delà des animations, l’événement s’inscrit dans la stratégie de tourisme durable portée par la commune. En favorisant la découverte de sites naturels parfois méconnus et les échanges avec des spécialistes, A Viranata vise à renforcer le lien entre le public et l’environnement. Une façon, pour Bonifacio, d’ouvrir la saison touristique en mettant en avant l’un de ses plus précieux patrimoines : la nature.
A Viranata se déroulera du vendredi 27 au dimanche 29 mars 2026 en différents endroits de Bonifacio. Le programme complet est à retrouver ici. Certaines activités étant proposées en nombre de places limité, la réservation est obligatoire auprès de l’Office de tourisme au 04 95 73 11 88 ou sur reservation@bonifacio.fr
Près de 1 000 espèces végétales y ont été recensées, dont 198 considérées comme remarquables ou endémiques. Une diversité qui s’inscrit dans l’environnement protégé de la Réserve naturelle des Bouches de Bonifacio, vaste espace maritime et terrestre où cohabitent cette faune et cette flore particulièrement riches. Avec A Viranata, la ville entend mettre en lumière ce patrimoine naturel tout en sensibilisant le public à sa préservation. La manifestation se déploiera sur plusieurs sites bonifaciens (haute-Ville, Canetto, Musella, Piantarella ou encore la Marine) avec une programmation qui mêle découverte scientifique, savoir-faire et expériences sensorielles.
Ateliers créatifs
Au cours de balades botaniques et naturalistes des spécialistes tels que des ethnobotanistes, biologistes ou naturopathes mettront des mots et des explications sur la nature environnante. Des ateliers autour des plantes seront organisés autour de la découverte de l’immortelle, de la distillation de végétaux ou de la fabrication de macérats de bourgeons. D’autres ateliers, plus créatifs, pousseront tout un chacun à expérimenter le dessin botanique, à tresser des végétaux ou à composer des jardinières de printemps. Des explorations scientifiques et sensorielles seront possibles, propices à l’observation du plancton, de même que des balades sonores nocturnes. Enfin, après en avoir pris plein les yeux, l’estomac demandera également sa part à l’occasion du « goûter printanier des petits lutins ».
Au-delà des animations, l’événement s’inscrit dans la stratégie de tourisme durable portée par la commune. En favorisant la découverte de sites naturels parfois méconnus et les échanges avec des spécialistes, A Viranata vise à renforcer le lien entre le public et l’environnement. Une façon, pour Bonifacio, d’ouvrir la saison touristique en mettant en avant l’un de ses plus précieux patrimoines : la nature.
A Viranata se déroulera du vendredi 27 au dimanche 29 mars 2026 en différents endroits de Bonifacio. Le programme complet est à retrouver ici. Certaines activités étant proposées en nombre de places limité, la réservation est obligatoire auprès de l’Office de tourisme au 04 95 73 11 88 ou sur reservation@bonifacio.fr
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