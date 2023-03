Viranata à Bonifacio : un weekend pour sensibiliser au patrimoine naturel

Avec plus de 1000 espèces végétales, dont 198 considérées comme remarquables et endémiques, la faune et la flore de Bonifacio sont exceptionnelles. Autant de bonnes nouvelles que l’Office Municipal de Tourisme a souhaité souligner en organisant un week- end aux activités variées et aux intervenants passionnés au cœur de la Réserve naturelle des Bouches de Bonifacio.



Prendre conscience de la richesse de cette biodiversité

Visite des jardins partagés de la Ville de Bonifacio, observation du Sphinx Moro, promenade autour de la photographie paysagère, reconnaissance, cueillette et dégustation d’herbes printanières ou d’herbes médicinales, randonnées sur le plateau calcaire ou les pierriers du Piale, confection de baumes au Calendula…sont au programme de ces rencontres organisées pour que les visiteurs et les habitants de l'Extreme-Sud prennent conscience de la richesse de cette biodiversité. "Le week-end A Viranata permet de découvrir une facette inédite de la destination en ce début de printemps. Ces trois jours s’inscrivent dans une approche durable chère à la Ville, à l’Office de tourisme notamment par le biais de la valorisation des paysages remarquables soumis à de fortes pressions." explique la direction de l'OT ​qui fait de la préservation des milieux naturels un des enjeu de sa stratégie touristique.



INFOS ++

Pour participer à l’une des activités du week-end, il est impératif de s’inscrire auprès de l’Office de Tourisme au 06.42.12.46.88