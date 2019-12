Bon dì è bon'annu è bon capu d'annu…

Charles Monti le Mercredi 1 Janvier 2020 à 00:01

Bon dì , bon annu è bon capu d'annu. Pace è salute per tuttu l'annu… 2018 a tiré sa révérence. Au moment où s'écoulent les premières heures de la nouvelle année là rien de mieux que de retourner dans ce passé pas si lointain où les formules de nos anciens avaient encore un véritable sens. Oui "Bon di, bon annu è bon capu d'annu". Et "Pace è salute à tutti per tuttu l'annu". Nous en avons tous tant besoin. En tout cas ce sont les vœux que toute l'équipe de CNI, qui en 2019 a continué sur la bonne voie qui est la sienne depuis son avènement , formule, tout simplement, mais avec sincérité, pour vous et tous les vôtres !

