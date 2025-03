Biguglia : une classe supplémentaire pour la rentrée 2025 au groupe scolaire Massoni, mais des parents encore inquiets

C’est une annonce qui n’a pas laissé les parents indifférents. Depuis plusieurs jours, ils se mobilisaient pour dénoncer la surcharge des classes et réclamer une ouverture immédiate. Ce jeudi 13 mars, ils étaient encore rassemblés devant les grilles de l’école, accompagnés de leurs enfants, brandissant pancartes et banderoles. Face à cette pression, l’inspection académique a tranché. Dans un mail adressé aux délégués des parents d’élèves et que CNI a pu consulter, elle justifie sa décision en expliquant que "la carte scolaire fait partie des sujets cruciaux de travail. Aussi, nous y accordons la plus grande importance à tous les niveaux de l'Éducation nationale." Les effectifs prévus pour la rentrée 2025 justifient cette décision. Selon les prévisions, 155 élèves sont attendus, dont 62 en maternelle. Pour les parents, cette ouverture était une nécessité. « Déjà 30 élèves en PS/MS et 29 en MS/GS sont attendus. Ce n'est pas possible ! », ont-ils exprimé lors de leur mobilisation.



Une ouverture, mais des interrogations

Si cette annonce marque une avancée, elle ne répond pas totalement aux attentes des parents d’élèves. Ces derniers regrettent notamment que le poste ne soit pas attribué à un enseignant titulaire. « C'est une première bonne nouvelle que nous saluons. Cependant, nous regrettons amèrement que ce poste ne soit pas un poste de titulaire. » Ils demandent à ce que ce poste soit inscrit dès à présent aux postes en mouvement, afin de garantir un enseignement stable et de qualité pour leurs enfants. « Ceci permettra également aux élèves de bénéficier d'un enseignant bilingue pour l'apprentissage du corse. Cette compétence étant essentielle dans une école bilingue. »



Malgré cette avancée, la mobilisation pourrait ne pas s’arrêter là. Les parents, toujours déterminés, estiment que "la réponse de l'Académie n'est pas à la hauteur de la situation" et annoncent vouloir étudier les suites à donner à leur mouvement.