Biguglia : un rassemblement après la profanation de 3 statues

Que se passe-t-il à Biguglia? Après la découverte de la destruction de 2 statues de la Vierge Marie et de Saint Joseph ce mardi 14 octobre, par Lucien Bizzari jeune habitant du village, un rassemblement s’est déroulé ce jeudi 16 octobre à l’endroit où se trouvaient les deux statuettes.
Une dizaine de personnes, ainsi que deux élus de la municipalités et le prêtre de la paroisse de Biguglia, le Père Samuel, s’est réunie pour protester contre de tels agissements.
Un moment de recueillement aussi pour tous les villageois qui ont été touchés par de tels saccages à l'heure où la Corse est secouée par l’affaire de Quasquara.
Un temps de prière a été aussi organisé par le prêtre du village qui a condamné cet acte tout en souhaitant que cela ne se reproduise plus. Les villageois, qui sont aussi des paroissiens, ont demandé à ce que le diocèse soit mis au courant de ces destructions. Une plainte a d’ailleurs été déposée dans la matinée par la propriétaire de la maison au dessous de laquelle se trouvent la loghja et la niche où étaient exposées depuis des années les deux statues de saint Joseph et de la Vierge Marie.
À l’annonce de cette double destruction, des images d’une statuette de saint André, saint patron de la commune, décapitée ont commencé à circuler entre les habitants de Biguglia. La représentation de l’apôtre du Christ était exposée à la vue de tous dans les ruines de la chapelle Romane qui surplombe la vallée. Une destruction de plus qui n’a pas apaisé les esprits des villageois très touchés par de tels actes qui peuvent être qualifiés d’anti chrétiens.
