Biguglia - Une statue de la Vierge profanée en plein cœur du village


La rédaction le Mercredi 15 Octobre 2025 à 19:27

Consternation au village de Biguglia. Située dans une loghja en plein cœur de la commune du sud de Bastia, une petite statue à l'effigie de la Vierge Marie a été décapitée. Les faits ont été constatés par un jeune pompier ce mardi 14 octobre



Nos villes et nos villages sont parsemés de statues de Vierge et d'ex Voto.  Des traces d'un passé religieux riche quand la foi était encore vivace dans le quotidien des Corses. Et à l'heure où l'île est encore secouée par l'histoire de la croix de Quasquara, de bien tristes faits ont été constatés ce mardi 14 octobre par un pompier de la commune de Biguglia.

Chaque fois que le jeune Lucien Bizzari passe devant une petite statue installée dans une petite niche,  au coeur du village de Biguglia, il a pris l'habitude d'embrasser cette représentation de la mère de Jésus. Un passage qui le mène chez ses grands parents résidant depuis toujours sur la commune.

La petite statue en plâtre, qui avait été installée dans une niche construite par Jeannot Ferrandi il ya quelques années, a été décapitée.

Très vite la nouvelle s'est répandue au sein de la communauté villageoise. Des faits qui ont ému des plus anciens aux plus jeunes. Un acte qui n'est pas le premier du genre puisque dans le passé, cette statue haute de quelques centimètres avait déjà été détériorée. Un geste d'autant plus condamnable à un moment où la Corse a besoin de concorde et de paix et est encore sous le choc de la décision du tribunal administratif de Bastia.

Une plainte va être déposée par les propriétaires de la maison où est située la niche qui abrite la statue. Un rassemblement sera organisé ce jeudi 16 octobre à 8h30 à l'endroit de la profanation.




