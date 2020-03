Biguglia : un plan de continuité d'activités, spécial coronavirus

composé du Maire, de ses adjoints et de responsables des services ce plan induit une fermeture de l'accueil public de la mairie tout en assurant les modalités de continuité en termes de ressources humaines pour répondre aux besoins de chacun des Bigugliais.





La cellule de crise est mobilisable et joignable 24 heures sur 24 avec 3 numéros de téléphone et une adresse mail afin d'assurer la communication à destination de la population.

Urgences administratives : 06 10 08 74 02 et 06 10 08 74 16

Urgences techniques : 06 10 08 74 14

mairie.biguglia@wanadoo.fr



Il s'agit de mettre en place un plan d'action sur la continuité du service public et des activités essentielles et urgentes de la commune et d'éviter l'isolement des personnes âgées, des personnes fragiles, des personnes seules et vulnérables.

C'est pourquoi la municipalité invite toute la population à le signaler aux numéros de téléphone indiqués ou par mail. L'objectif étant de pouvoir les appeler de façon régulière et servir de relais avec des services de proximité (pharmacie, commerce alimentaire, médecin etc ...)

Il s'agit encore de suivre, coordonner et mettre en place les directives de l'état via la Préfecture et l'Agence Régionale de la Santé (ARS)

Ces activités seront essentiellement réalisées en télétravail ou en présence physique en mairie quand la nature de la situation l'imposera



"Enfin nous en appelons solennellement à votre responsabilité et votre civisme en vous demandant de respecter scrupuleusement les consignes et les mesures de confinement en ne vous regroupant pas, en ne sortant pas de chez vous. Il y va de la santé de chacun et de notre avenir.

Ne sortez pas de chez vous !" recommande, in fine, la mairie de Biguglia.