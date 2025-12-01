Biguglia : certificat de reconnaissance à la présidente de l'association "Femmes Méditerranéennes Unies"

Soumia Chakroune a créé cette association « Femmes Méditerranéennes Unies» en 2023. Elle recense aujourd’hui une trentaine d’adhérentes de toutes nationalités qui vivent en Corse : Corses, Italiennes, Espagnoles, Portugaises, Algériennes, Marocaines, Tunisiennes... « À travers notre association, nous voulons montrer la solidarité qui existe entre toutes les femmes méditerranéennes présentes ici en Corse. L'union fait la force et le but est de mettre fin aux barrières entre les peuples et les communautés, lutter contre le communautarisme et le séparatisme » explique-t-elle.





A cet effet l’association organise plusieurs manifestations et met en place diverses activités : ateliers de cuisine, sorties culturelles, soirées à thème, Octobre rose…. « Récemment, à l’occasion des fêtes de la Toussaint, notre association a proposé la réalisation du gâteau de la Salvatia et du « pain des morts » dans les locaux du CCAS parce que le partage, c’est aussi une façon d’aimer et de faire vivre nos traditions ».

Le Consul du Maroc à Bastia, Mohamed El Moutawakil, a ainsi décerné un certificat de reconnaissance à la dynamique et dévouée présidente «en témoignage des efforts remarquables qu’elle déploie au service des membres de la communauté marocaine résidant en Corse, et en appréciation de son engagement et de sa contribution à la défense des intérêts de la patrie ».



