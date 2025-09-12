CorseNetInfos
Biguglia - Une journée portes ouvertes en prélude à la saison culturelle


Philippe Jammes le Vendredi 12 Septembre 2025 à 14:17

Ce samedi, la municipalité de Biguglia organise une journée Portes Ouvertes afin de présenter toutes les activités culturelles de la saison. En amont, ce vendredi, le maire Jean-Charles Giabiconi et son équipe ont évoqué les grands rendez-vous 2025-2026 du Spaziu culturale Carlu Rocchi.



Le maire de Biguglia et toute son équipe ont présenté la saison culturelle 2025/2026
« Notre ville a affiché d’emblée son intention d’ouvrir ses espaces culturels au plus grand nombre » déclare Jean-Charles Giabiconi. « La culture pour tous est un enjeu sociétal, créateur de liens et facilitateur d’échanges. Si en 2019, le Spaziu présentait un déficit de 300 000 €, aujourd’hui le budget est à l’équilibre et affiche une réussite incontestable et notre offre pour la nouvelle saison s’étoffe encore avec notamment une ouverture sur les métiers du cinéma».
A la baguette de cette saison culturelle bigugliaise, Alain Gherardi, directeur du Spaziu. « La saison sera riche et variée avec un souci de faire une programmation locale à 50%. On innove aussi avec l’intégration du théâtre classique puisque nous recevrons la troupe de « Roméo et Juliette » de Raymond Acquaviva ou encore avec le concert de la mezzo-soprano Eléonore Pancrazi mais il y aura aussi de l’extravagant avec par exemple Simon Fache». Parmi les temps forts : le festival Arte Mare qui démarrera la saison le 3 octobre, « Le clan des divorcées » d’Alil Vardar, Mai Pesce, Simon Flache, le pianiste tout-terrain, le cabaret acrobatique Black Blues Brothers, Orizonte, MozArt Group, I Muvrini, « Le dîner de cons » d’Anthony Joubert, « Kessel la liberté à tout prix », Diana Salicetti, Elie Semoun… Le programme complet ICI.


Diversification aussi des ateliers, 33 au total, outre la danse, la musique, le théâtre, la cuisine, la broderie japonaise, l’informatique… en nouveauté le montage vidéo et l’écriture cinématographique avec Marie Marchetti, la danse corse traditionnelle avec Océane Prunetta ou encore l’Art lyrique avec Anne-Marie Calloni. « Elargir l’offre c’est dans l’ADN du Spaziu » intervient Patricia Guidoni, en charge de la dynamique communale. « Tout le monde doit avoir accès à la culture d’où la pluralité des ateliers, la gratuité d’accès à notre bibliothèque B620 qui recence quelque 12 000 titres. La médiathèque fait désormais partie du Réseau des médiathèques de Corse, disposant ainsi d'animations et de spectacles supplémentaires gratuits. Biguglia est la 1ère commune de Corse à avoir donné accès à la culture à des bénévoles qui viennent partager, transmettre leur passion. On a par ailleurs un partenariat avec le conservatoire Henri Tomasi et le parcours PAC (classes à Projets Artistiques et Culturel) en partenariat avec le collège poursuit son développement avec l’ouverture d’une nouvelle classe de 6e».


Du côté de François Leonelli, adjoint à la Culture et Activités Extrascolaires, on met en avant les installations de la commune. « Nos installations ont du succès. Il faut dire que la salle de spectacle de 487 places, le confort de ses fauteuils, la qualité technique, le dispositif cinéma de très haut niveau sans oublier la facilité de stationnement sont des atouts indéniables qui viennent soutenir la qualité de la programmation. C’est probablement pour ces raisons que Canal + a choisi le Spaziu pour présenter en avant-première sa série Plaine Orientale ».


Le dernier mot sera pour le maire Jean-Charles Giabiconi : « A toutes ses offres, viennent aussi s’ajouter celles très variées de gens de l’extérieur puisque nous disposons de nombreux espaces équipés proposés à la location pour spectacles, séminaires, conférences ou réunions »
Ce samedi de 10 à 20 heures, toutes ces offres culturelles seront détaillées en une quarantaine de stands en plein cœur de la mairie.
 





