Biguglia - Une journée portes ouvertes en prélude à la saison culturelle

Philippe Jammes le Vendredi 12 Septembre 2025 à 14:17

Ce samedi, la municipalité de Biguglia organise une journée Portes Ouvertes afin de présenter toutes les activités culturelles de la saison. En amont, ce vendredi, le maire Jean-Charles Giabiconi et son équipe ont évoqué les grands rendez-vous 2025-2026 du Spaziu culturale Carlu Rocchi.