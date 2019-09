Biguglia : Une belle saison culturelle s'ouvre le 4 Octobre

« Ce concert ouvrira notre saison qui sera très étoffée » confie le maire Sauveur Gandolfi-Scheit.

« Nous notons que depuis l’ouverture du centre culturel la fréquentation est toujours en hausse. L’an passé le taux de remplissage a été 70% en moyenne. Et les spectateurs viennent de tous les coins de l’île. Cette année on innove avec un opéra et ce sera la première fois que la fosse d’orchestre sera utilisée ».

Du coté de la programmation on a une fois de plus joué la carte de l’éclectisme. «Nous aurons du théâtre, de la musique, de l’opéra, de l’humour » ajoute Marie-Jeanne Polini, adjointe à la culture.





De nombreuses expositions sont également, d’ores et déjà, programmées. Celle de Béatrice Casanova ouvrira la saison le 2 octobre. Artiste internationale elle a exposé ses œuvres de Chine en Grèce en passant par Londres, Saint Pétersbourg ou Paris.

La musique sera bien présente avec Michael Jones, Cirnese, Génération Hallyday, Gospel’N Soul…

Côté théâtre on a hâte de voir « Le Duo des non », une comédie délirante avec Delphine Delacambra et Jean-Jacques Cripia. Autre moment fort, « La femme du boulanger » avec Jean-Claude Baudracco qui reprend le rôle de Raimu. De l’humour encore la troupe de Jacques Mailhot pour un spectacle de chansonniers nommé « Trumperie sur la marchandise ».

Le régional de l’étape sera aussi sur les planches : Tzek. Professeur de théâtre au centre culturel, il a monté une troupe avec ses élèves : Tzek Cumedia Show.

De la danse aussi avec un bel hommage à Monique Antonini à l’occasion de ses 80 ans.





Revenons à cet opéra, « Le barbier de Seville » qui sera joué les vendredi 13 et samedi 14 mars.

A la direction musicale Robert Girolami et un philarmonique italien de 47 musiciens. Sur scène Antonella Biondo, Cecilia Bernini, Antonio Mariani, Filippo Pina Castiglioni, Mentore Siesto …

Enfin coté expo, à Béatrice Casanova du 2 au 8 octobre, succéderont Eric Marzoppi, Francine Laboulais, Andria, Elisabeth Murati et Maurice Rignol Rogliano.





Les tarifs s’étageront de 20 à 50 € selon les spectacles avec possibilité d’abonnement à partir de 3 spectacles. Tarifs aussi préférentiels pour les groupes, associations et jeunes.

Renseignements : 04.95.34.86.95 ou sur www.biguglia.fr