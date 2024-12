Avec 200 élèves mobilisés, l’école a organisé une course de relais pour les plus petits et une course longue pour les plus grands. Ensemble, ils ont parcouru plus de 150 kilomètres, dépassant ainsi largement l’objectif fixé. Grâce à cet élan de générosité, 1600 euros ont été récoltés pour aider la recherche contre les maladies génétiques.