Biguglia : 15 000€ de matériel informatique offert à Espoir Autisme Corse

C'est le fruit d'une collaboration qui dure depuis une dizaine d'années maintenant, et qui "grâce à la mobilisation active et passionnée de ses bénévoles" ne faiblit pas. Bien au contraire, puisque après avoir financé une partie du service pédiatrie de l'Hôpital de Bastia, l'association "Le Blé de l'Espérance Maguy Roubaud" s'est tournée, aujourd'hui, vers le SAMSAH de Biguglia. Ouvert il y a bientôt un an, ce centre visant à accueillir les jeunes adolescents et adultes atteints d'autisme, s'est vu doter d'un nouvel aménagement.



C'est pas moins de 15 000€ de matériel informatique et de "gaming" qui ont été inaugurés ce vendred matin au sein de la structure médicale. Financé grâce à la vente de sachets de blé, ce don a permis d'offrir à la structure un mobilier supplémentaire, qui vient parfaitement se glisser dans des locaux disposant, déjà, d'un aménagement sensiblement axé vers "la culture POP et GEEK", lui conférant ainsi "un climat résolument moderne et accueillant pour tous". Ces infrastructures résultent d'un souhait de l'association, celui de ne pas donner de connotation médico-sociale à son espace d'attente, "afin de favoriser l'accueil des enfants adolescents adultes avec autisme dans les services d'Espoir Autisme Corse".



En présence de Jean-Baptiste De Nobili, président d'EPC, de Marc Dupont, président de l'"Association Maguy Roubaud", qui a fait le déplacement depuis Marseille, et de nombreux autres représentants, l'ensemble de l'équipe a souhaité rappeler "l'importance de se mobiliser pour pouvoir concevoir des actions concrètes", en rajoutant que "Espoir Autisme Corse se fera porteur du Blé de l'espérance, que l'on plante le 4 décembre sur le Pumonte."