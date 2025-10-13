« Bienvenue en enfer » : le récit bouleversant d’Isaline Choury Amalric, militante corse arrêtée lors de la flottille pour Gaza

Dimanche 12 octobre, à l’aéroport d’Ajaccio, une cinquantaine de personnes attendaient son retour. Militants du collectif " Pour une paix juste et durable au Proche-Orient" , membres de " Per a Pace" , de " La France Insoumise" , du " Parti communiste" , de la CFDT ou encore de la " Ligue des droits de l’homme" : tous étaient venus accueillir Isaline Choury Amalric, 82 ans, militante pacifiste corse arrêtée quelques jours plus tôt au large de Gaza. Le 8 octobre, la flottille humanitaire à laquelle elle participait avait été interceptée en mer par l’armée israélienne. L’objectif de cette mission : briser le blocus de Gaza et acheminer une aide symbolique vers la population palestinienne.



Une interception violente en pleine nuit



Revenue aujourd'hui à Ajaccio, Isaline Choury Amalric a tenu à témoigner et à raconter une opération militaire soudaine et impressionnante : « En pleine nuit, un hélicoptère est arrivé. Des soldats en armes ont descendu en rappel sur le pont, comme s’ils affrontaient une armée. Nous étions non violents, préparés à ne pas répondre à la provocation. » Les militants, préparés à la désobéissance pacifique, avaient convenu de rester calmes. « Les soldats étaient très jeunes, confus, perdus. L’un d’eux m’a laissée fumer une cigarette sur le pont quelques minutes, il me regardait avec des yeux d’enfant », confie-t-elle. Mais à l’arrivée au port, le cauchemar commence.



« Bienvenue en enfer »



« On m’a tendu un piège, on m’a enlevé mes chaussures, puis conduit devant un médecin qui a dit qu’il voyait quelque chose au cœur. J’ai cru qu’on m’amenait à l’hôpital, mais j’ai été jetée dans une voiture de police. ». Menottée « si fort qu’elle a crié de douleur », Isaline décrit un trajet ponctué d’insultes et de coups. « Et comme ils ne veulent pas laisser de traces, il a légèrement desserré mes menottes, et là a commencé un calvaire ». Arrivée dans ce qu’on lui présente comme un hôpital, elle raconte une scène de terreur : « Un homme m’a posé des électrodes sur le corps, a prélevé un peu de sang, puis est parti. Un policier fou tournait autour de moi, hurlant “Bienvenue en enfer !” en traduisant sur son téléphone. ». Seule, sans avocat ni témoin, elle dit avoir subi des violences physiques et psychologiques. « Je pensais que j’allais mourir », confie-t-elle, évoquant un calvaire qu’elle compare aux heures les plus sombres de l’Histoire.