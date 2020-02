Bientôt une nouvelle ère pour les liaisons maritimes Corse-Sardaigne

Jean-Charles Orsucci, conseiller territorial du groupe Andà per Dumane et également maire de Bonifacio est inquiet à propos l’arrêt du trafic maritime Corse-Sardaigne qui perdure depuis le 6 février dernier quand le ferry Giraglia de la compagnie Moby Lines, seule compagnie qui assure les liaisons entre Santa Teresa et Bonifacio en hiver, a heurté un rocher en quittant le port de Gallura. La coque externe s'est entaillée sur 8 mètres et le bateau a dû retourner à quai.

Ne pouvant plus effectuer les rotations, la mission de service public et de continuité n’est plus assurée. Cela fait plus d’une semaine que la traversée est interrompue. Déclarant inacceptable cette situation il a demandé à être rassuré pour les usagers quant à la reprise du trafic mais également sur la création du groupement européen de coopération territoriale entre la Sardaigne et la Corse qui est en cours.





Vanina Borromei, présidente de l’Office des Transport de la Corse a annoncé une reprise possible à partir de la semaine prochaine.

« Cette ligne est exploitée par la Moby Lines sous contrat de délégation de service public gérée par la région autonome de Sardaigne. Nous sommes, en effet, en attente de la création d’un groupement européen de coopération territoriale. Jeudi 6 février la liaison a été interrompue en raison de vents violents. Le trafic a repris mais le navire a heurté un haut fond et a dû faire demi-tour en Sardaigne avec une entaille de huit mètres. Malgré les sollicitations de la région de Sardaigne, la compagnie n’a pas communiqué sur l’incident qui n’a fait, heureusement, ni victime ni pollution, elle a simplement indiqué être actuellement en recherche d’un chantier afin d’effectuer les réparations nécessaires sur le bateau.

La compagnie ayant une obligation de service public a déclaré en date du 11 février par ailleurs que le navire jumeau en capacité d’effectuer les liaisons régulières était en révision. La manutention est accélérée afin de permettre une reprise du trafic annoncée dès la semaine prochaine le 17 ou 18 février.



Concernant le GECT (groupement européen de coopération territoriale), l’OTC a été désigné chef de file de ce projet qui a pour objectif la création de ce groupement dont les membres seront la CdC et la Région autonome de Sardaigne avec un siège en Corse. Ce GECT sera en charge de gérer une continuité territoriale maritime transfrontalière pour les passagers et les marchandises entre la Corse et la Sardaigne. Au regard des différentes avancées de ce dossier, le GECT devrait être opérationnel dans le courant de l’année afin de régler définitivement les liaisons maritimes Corse-Sardaigne. »