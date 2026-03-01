Bien vieillir avec le programme ICOPE

Dans ce cadre, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a développé le programme de prévention du vieillissement, accompagné de l’application gratuite Icope Monitor.*



Afin de faire connaître cet outil simple d’auto-évaluation et de prévention auprès du grand public, et encourager les démarches de prévention accessibles à tous, l’Assurance retraite et la Mutualité sociale agricole propose du 23 mars au 14 avril 2026, un spot de prévention santé de 20 secondes.

Regardez.



* Application disponible sur Google Play, l’App Store et sur le site Mon Espace Santé.

