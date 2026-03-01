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Bien vieillir avec le programme ICOPE


La rédaction le Lundi 23 Mars 2026 à 11:20

Bien vieillir est aujourd’hui un enjeu majeur de santé publique. Il faut donc préserver son capital santé au quotidien. Et cela passe par une attention régulière portée à six capacités essentielles : la mémoire, la nutrition, la vision, l’audition, le bien-être psychologique et la mobilité.



Bien vieillir avec le programme ICOPE

Dans ce cadre, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a développé le programme de prévention du vieillissement, accompagné de l’application gratuite Icope Monitor.*

Afin de faire connaître cet outil simple d’auto-évaluation et de prévention auprès du grand public, et encourager les démarches de prévention accessibles à tous, l’Assurance retraite et la Mutualité sociale agricole propose du 23 mars au 14 avril 2026, un spot de prévention santé de 20 secondes.
Regardez.

Application disponible sur Google Play, l’App Store et sur le site Mon Espace Santé.






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