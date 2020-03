Bianca Fazi : « Ce qui m’inquiète aujourd’hui, c’est la situation dans les territoires et les EHPAD »

- Ajaccio reste néanmoins le cluster le plus important en Corse. Craigniez-vous une aggravation de la situation ?

- Je veux, d’abord, saluer le travail extraordinaire des réanimateurs de l’hôpital d’Ajaccio, qui ont anticipé avant tout le monde et se sont organisés très en amont de la crise. L’hôpital a très vite, il y a déjà quasiment 3 semaines, mis en oeuvre le Plan Blanc. De 10 lits de réanimation et 8 lits de soins intensifs cardio, on passe, dans la semaine, à 33 lits de réanimation. Certains seront consacrés à la réanimation polyvalente habituelle – par exemple, un accident vasculaire cérébral (AVC) ou un infarctus qui se complique -, mais la plupart seront des lits COVID. En dehors de la pédiatrie, de la maternité et de la gynéco, l’hôpital n’a plus quasiment que des services dédiés au COVID. Nous travaillons tous en secteur COVID. Je salue aussi l’implication des jeunes médecins ajacciens qui sont spontanément venus nous aider sur des lignes de garde et nous ont donné une bouffée d’oxygène. Nous espérons, grâce aux effets de 15 jours de confinement, réussir à contenir l’épidémie.

- Les premiers cas de COVID+ sont apparus à Ajaccio où l’infection s’est répandue rapidement. Depuis que les gens sont confinés, la situation s’est un peu améliorée et reste jusqu’à présent gérable. Ce qui m’inquiète aujourd’hui, ce sont plutôt les autres territoires. On ne connaît pas encore bien la situation actuelle en Haute-Corse, mais il commence à y avoir des cas bien déclarés en Balagne. Il y en a dans l’Extrême-Sud et en Plaine Orientale. Entre les Corses qui sont rentrés du continent et qui pouvaient être positifs sans le savoir, ceux qui ont été impactés lors du 1tour des élections, ceux qui sont montés se réfugier dans les villages, je redoute une vague. J’aurais aimé que l’ARS (Agence régionale de santé) donne les chiffres par commune, mais ce n’est pas la volonté au niveau national et c’est un peu difficile à réaliser. J’espère que le confinement porte ses fruits, que la population joue le jeu et a compris à quel point il est important de le respecter.- Non. Hier encore, on m’a signalé en supermarché, des comportements qui ne sont pas acceptables ! D’abord, les gens n’ont pas à sortir faire leurs courses tous les jours, ça n’a pas de sens ! Ensuite, ils doivent entrer de manière filtrée, en très petit nombre, dans le magasin. La distanciation sociale dans cette virémie est la base de la sauvegarde ! Tout le monde prend pour exemple la Corée du Sud ou le Japon. Mais là-bas, les gens mettent un masque dès qu’ils ont un rhume, on leur dit de s’écarter les uns des autres et ils le font tout de suite. En Corse, c’est malheureusement différent ! Beaucoup sous-estiment l’épidémie et n’ont pas encore compris qu’il fallait s’écarter. Quand on a été en contact avec une personne positive, il faut absolument se déclarer. Le COVID n’est pas une maladie honteuse !- Ce qui m’inquiète le plus – et cela relève de la compétence de la CDC et de l’ARS -, c’est le médicosocial, c’est-à-dire les EHPAD. Certains sont impactés, une personne est déjà décédée à Ajaccio. Nous avons très peur de voir l’épidémie progresser vite et les personnes âgées, qui sont souvent fragiles, vulnérables avec des comorbidités, se contaminer entre elles. Le Premier ministre a demandé d’isoler les personnes contaminées, mais c’est très difficile. Avec la Directrice générale de l’ARS et le docteur Canarelli, nous avons convenu, vendredi soir, d’entreprendre une campagne de dépistage massif sur le personnel des EHPAD. Il faut envisager que ce personnel soit confiné, que tout en continuant à travailler s’il n’est pas malade, il ne rentre plus chez lui afin de s’auto-protéger, de protéger les siens et de protéger les résidents des EHPAD. C’est la stratégie que nous lançons cette semaine.