Benoît Tavenot, entraineur du SC Bastia : "La fenêtre est encore ouverte, elle est petite mais encore ouverte"

« Le calcul est simple, il faut faire un 9 sur 9, mais le Sporting n’a plus la main » souligne l’entraineur Benoît Tavenot avant la réception de Grenoble ce vendredi soir à Furiani. « Il y a aujourd’hui Guingamp, Annecy et Laval sur les rangs. Celui qui fera un 9 sur 9, sera bon. Pour nous la fenêtre est encore ouverte. Elle est petite mais ouverte». Face aux Dauphinois ce vendredi soir, il sera aussi et surtout question d’invincibilité à domicile avant le dernier match du championnat contre Caen le samedi 10 mai à 17h. « La fin de saison doit être positive avec déjà deux matchs à gagner à la maison. Être sur une bonne dynamique en fin de saison est important pour démarrer la suivante » ajoute le technicien bastiais.



Que dire de cette saison 2024/2025 ? «Pour l’instant elle est correcte mais je la souhaite encore mieux. On a trop peu eu de moments où on aurait pu profiter, on n’a jamais eu de dynamique positive et c’est vrai que c’est usant. On n’a guère savourer nos victoires car il fallait tout de suite se reprojeter sur le match suivant. Mais cela a aussi le mérite de faire grandir le groupe ».



L’adversaire de cette 32e journée de Ligue 2 (20h): Grenoble, 9e avec 40 points qui n’a plus vraiment rien à jouer dans ce championnat. « Il va falloir mettre de l’intensité, de la détermination face à une équipe, qui comme beaucoup d’autres, rêve de taper le Sporting à domicile » indique B. Tavenot. « Quand ils sont dans un bon jour, ils sont très bons, ils ont des joueurs de qualité. Notre semaine d’entrainement a été de qualité. On a été exigeant envers eux, ils ont répondu présent. »

Parmi les révélations de cette saison, le tout jeune, 18 ans, arrivé de Côte d’Ivoire en début de saison, Christ Oulaï. « Ce match est important, il nous faut la victoire à tout prix pour vivre une fin de saison passionnante et garder l’invincibilité à domicile ». Le jeune attaquant savoure sa saison d’autant qu’il s’était fixé pour objectif de marquer un but et qu’il y a réussi contre Laval. «Je me suis bien intégré ici. Les autres joueurs m’ont aidé à grandir et j’ai eu la confiance du staff »

Absents ce vendredi pour blessures : Guevara, Janneh et Aïki.