Benoît Tavenot, entraineur du SC Bastia : "J’espère que notre force collective nous permettra de ramener quelque chose de Troyes"

« Ce match est important pour enclencher enfin une série après notre victoire sur le Red Star vendredi dernier » déclare le défenseur Tom Meynadier. « On y va pour prendre les 3 points, enclencher une série car on cherche la 5e place, pourquoi pas les barrages. Il ne nous manque pas grand-chose, de micro détails pour transformer nos matchs nuls en victoires ».

L’entraineur Benoît Tavenot est tout aussi catégorique : « On veut ramener des points de Troyes. J’ai dit aux joueurs qu’il restait 10 matchs dans ce championnat et qu’on n’avait droit qu’à un seul joker. J’espère que notre force collective nous permettra de ramener quelque chose de Troyes ».

Les Aubois ne sont pas dans une très bonne dynamique, 14es au classement, à deux points du barragiste. « Depuis quelques années Troyes se cherche, le club est en difficulté » explique le coach bastiais. «ça reste une équipe solide, notamment dans le secteur offensif où il y a de la qualité. Ils ont de bonnes individualités. C’est un club qui a besoin de points. Le Sporting y va avec humilité mais avec l’intention de ramener des points ».



Après la victoire contre le Red Star, bien que restant 9e au classement, le club s’est rapproché de la tête à la faveur des mauvais résultats des autres formations, à une poignée de points des barragistes pour la Ligue 1. «On n’est pas tout à fait dans le sprint final de ce championnat. Il nous faut y arriver placés. Notre championnat, correct pour l’instant, peut se transformer en bon championnat mais pour cela il nous faudra conserver les équilibres pour faire une bonne fin. Sur la durée on peut certes être frustrés car par rapport à ce qu’on produit, il nous manque des points. On a vraiment progressé dans la maîtrise collective et on progresse dans l’animation offensive. Notre jeu perturbe nos adversaires car on les empêche de jouer. On manque de justesse dans les 25 derniers mètres. Lors des dernières séances avant un match on accentue le travail là-dessus. Mais rien ne remplace le match. Le match de ce vendredi va nous montrer des choses ».



Le groupe dans lequel feront défaut Tomi, blessé, et Etoga, suspendu, s’envolera pour Troyes, via Paris, ce jeudi midi.