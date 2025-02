Benoît Tavenot (SC Bastia): "une victoire qui fait du bien"

Benoît Tavenot, entraîneur SCB

«C’est une victoire qui fait du bien. Y a des matchs nuls où on a été meilleurs. On a manqué de dynamisme et d’intensité mais on a été sérieux. Le groupe a fait les efforts collectivement. Le groupe est à féliciter. J’aurais aimé le second but pour terminer le match plus tranquillement. On a 34 points on continue à avancer. On fera de meilleurs matchs et on fera une bonne saison si tout le groupe reste concerné »





Gregory Poirier, entraîneur Red Star FC

«On était venus avec des ambitions, rapporter au moins un point. Je suis déçu pour mes joueurs car on avait bien préparé ce match. On a quand même eu une bonne gestion de la partie. Ça n’a pas tenu à grand-chose. On n’ a pas concédé trop d’occasions. On a manqué de fraicheur physique sur la fin. On a une bonne assise défensive il nous faut trouver plus d’ouverture."