Benoît Tavenot (SC Bastia) : "une bonne saison, mais, pour la mention très bien, on attendra la prochaine…"

Benoît Tavenot, entraîneur du SCB

« Je suis très content de la victoire pour les joueurs et le public. Les joueurs méritaient cette 8ème place. J’avoue que le 2e but a été long à venir, on s’est mis en danger. Les joueurs ont fait preuve de sérieux mais sur la fin on a manqué de force en raison de la chaleur. La saison reste positive. C’est une bonne saison, pour la mention très bien on attendra la saison prochaine. Je retiens la bonne mentalité dans le travail, les joueurs ont donné mais je regrette qu’on n’ait pas pu gratter 2 ou 3 places. Maintenant il va nous falloir perdre le moins de joueurs possible car on doit être dans la stabilité, la continuité et recruter, améliorer sur certains postes».



Michel Der Zakarian, entraîneur de Caen

«Le match a été à l’image de l’équipe. Pas beaucoup de saveur. La 1ère mi-temps était équilibrée, on a disparu en 2e. Si les joueurs n’ont pas envie de travailler, de montrer autre chose, ça leur incombe. Je suis déçu pour le club car il y avait tout pour monter en Ligue 1. Des erreurs ont été faites. Je suis arrivé mi-février et on n’a pas réussi, je me mets dans le lot. Gagner 5 matchs dans une saison, c’est peu».