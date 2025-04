Benoît Tavenot (SC Bastia) avant Laval : "je ne veux pas que la saison finisse maintenant"

Après la défaite de Guingamp sur son terrain face au leader Lorient samedi, la lutte pour les 3e, 4e et 5e places de barragistes a été relancée. Bastia, 8e à 7 points des Bretons, conserve une toute petite chance. « Il y aura un bon coup à jouer si on gagne lundi soir, si on gagne ensuite à Paris et ici contre Grenoble » commente l’entraineur Benoît Tavenot.





Mais ce ne sera pas simple, d’autant que Laval, hôte de Furiani ce lundi soir à 20h45, est dans le même cas avec toutefois 2 points de plus que les Bastiais et que la régularité n’est pas la principale qualité des joueurs du président Ferrandi ! « On est trop irréguliers dans les performances individuelles. Sur la durée, sur 5 matchs, tous les joueurs ne sont pas au même niveau en même temps » reconnaît Benoît Tavenot. « A-t-on les moyens de mieux terminer la saison ? Le problème n’est pas dans la motivation. Le problème réside dans le rendu des matchs et le niveau. Trop de joueurs sont parfois en dessous de leur niveau, trop sont parfois déconnectés. La fin de saison sera parlante car on a des joueurs concernés ».





Mais même si le baisser de rideau approche à grand pas (plus que 5 matchs), et que le Sporting est assuré du maintien, pas question pour le coach d’en rester là ! « Après le non match à Lorient (défaite 4-0 !), j’ai senti qu’il fallait resserrer, redynamiser, durcir les entrainements en termes d’intensité. On s’est retrouvés contre Dunkerque, mais nous sommes retombés dans nos travers à Annecy. J’attends un grand match lundi. Si aujourd’hui je suis déjà très fier de mes joueurs, je ne veux pas que la saison finisse maintenant. On va rester dans l’intensité jusqu’au bout, on doit rester pro jusqu’au bout ».





Laval ? « Le club fait une très belle saison, c’est un bon club avec un beau projet. Ce lundi on doit rivaliser avec eux. Laval joue aussi un gros coup, ce sera un match de coupe car les deux clubs ont besoin de gagner ».

Trois absents dans les rangs bastiais pour cette rencontre : les défenseurs Akueson (suspendu), Guevara et Ariss (blessés).

Côté offensif, Félix Tomi sera bien sur la feuille de match, lui qui revient d’une grosse entorse l'ayant éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. « La guérison de cette entorse a pris du temps. Aujourd’hui je retrouve de bonnes sensations à l’entraînement. Concernant le match contre Laval, on sait qu’une victoire serait une belle opération au classement. On aborde cette rencontre avec l’ambition de la gagner : on veut les trois points. »».