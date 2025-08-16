Benoît Tavenot (SC Bastia) : « On a fait un match trop moyen pour espérer l’emporter »

À l’issue de la rencontre, Benoît Tavenot n’a pas mâché ses mots. Pour l’entraîneur bastiais, son équipe a laissé filer une victoire qui semblait acquise. « Sur les trente premières minutes, il devait y avoir deux ou trois à zéro », a-t-il rappelé, soulignant les nombreuses occasions manquées avant l’ouverture du score de Jérémy Sebas à la 27ᵉ minute. « Nous n’avons pas mis les occasions, cela nous a compliqué le match », a-t-il ajouté.

Le technicien a pointé la désorganisation progressive de son équipe : « On a commencé à se désorganiser, la fin de match a été très dure. Pour moi, c’était plus au niveau de l’organisation que de l’athlétique. On n’a pas réussi à faire les choses ensemble. »

Et de conclure, lucide : « On a fait un match trop moyen pour espérer l’emporter. Ce n’est pas un procès, il nous reste 33 matchs. Je sentais dès la mi-temps qu’il fallait être vigilant, car le match pouvait nous bousculer. »

Même constat côté joueurs. Dumè Guidi, le capitaine, n’a pas cherché d’excuses :

« En première mi-temps, on devait gagner trois à zéro. Après, on s’est un peu affolés pour ce premier match de la saison. Il va falloir tirer les enseignements et repartir au travail rapidement. On aurait peut-être dû accentuer notre pressing. On a des situations où l’on aurait dû les mettre au fond. On va réagir tous ensemble. »

Amine Bouthra a lui aussi exprimé sa frustration :

« Les occasions sont franches, mais on n’a pas marqué le deuxième et le troisième but. On pouvait largement gagner ce match contre une équipe comme Pau. On n’a pas réussi à tenir le score, il faudra rectifier ça pour la suite. »