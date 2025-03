Benoît Tavenot (SC Bastia) : "« Je suis très content de la victoire, mais…"

Benoît Tavenot

« Je suis très content de la victoire, mais, pour moi, ce n’est qu’une première réponse. Il reste 6 matchs et je veux confirmation. Je veux qu’on soit réguliers. Il manque encore un petit bout pour faire la saison espérée. On est à notre niveau. Dans la régularité, collectivement, on a eu des manques. Ce soir on a fait le match qu’il fallait face à une équipe très collective. J’avais demandé qu’on joue Sporting. Les joueurs ont répondu. L’état d’esprit, la mentalité, le collectif émotionnel y étaient. Il y a eu l’énergie, la volonté d’étouffer l’adversaire. Maintenant, je veux terminer la saison sans regrets. Ce soir c’était une première réponse, mais je veux que l’on continue. Ce soir c’était le 1er match où on doit prouver qu’on est fiable ».



Luis Castro, entraineur USL Dunkerque

«On n’aurait du faire beaucoup plus. On a eu la possession, on a bien sorti les ballons, mais on n’a pas été dangereux. On marche bien quand le collectif marche bien. En 1re période on a eu des avantages numériques, mais on n’a pas su l’exploiter. Je crois que c’est notre plus mauvais match de la saison Bastia mérite sa victoire ».