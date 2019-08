Benista : L’enquête se poursuit pour retrouver les incendiaires du camion à Sushis

C’est dans la nuit de mercredi à jeudi, aux alentours d' 1 h 45, qu’un camion à sushis, tout juste implanté sur la commune de Grosetto-Prugna, a été incendié. Malgré la dizaine de sapeurs –pompiers dépêchés sur place, le food truck a été entièrement détruit par les flammes. Les propriétaires ont immédiatement déposé plainte à la gendarmerie de Cauro.

Fort heureusement, les deux associés ont pu se procurer l'enregistrement de la vidéosurveillance de la station-service du Benista situé à quelques mètres de leur camion. Preuve d'une mise à feu qui aura duré moins de 5 minutes.

Sur la bande, on voit tout d’abord une voiture s’arrêter à l’entrée de la station. Il est 1h40. Elle reste immobile, clignotants et phares allumés. Elle repart moins de dix secondes plus tard. Une minute après, un scooter s’arrête à son tour. Un des individus descend du deux-roues, enlève son casque et s'éloigne du véhicule. Le conducteur, resté casqué, attend, immobile sur l'engin. Deux minutes plus tard, l’explosion survient. Le deuxième individu revient en courant, et les deux suspects disparaissent.

La communauté de brigades de Pietrosella en charge de l'enquête étudie cette vidéosurveillance et ne peut, à ce stade, donner plus d'informations.

La piste criminelle est, bien entendu, d'ores et déjà confirmée.