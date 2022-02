Belle mobilisation pour Radio Calvi Citadelle

IIls étaient nombreux en ce samedi après-midi à s'être rassemblés pour soutenir RCC, Radio Calvi Citadelle, devant la sous-préfecture de Calvi.

Amis, familles, Calvais, balanins, élus, tous ont volontiers répondu à l'appel que les animateurs Antò Letulzeau, Naguy et François Colombani, ont lancé en début de semaine, afin de pouvoir faire passer un message.





Tour à tour, Antò et François ont pris la parole pour remercier celles et ceux, qui les ont accompagnés dans leur quête. " Nous avons souhaité venir in situ, pour, avant tout, pouvoir remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus durant plus d'un mois et demi. Un soutien sans faille depuis le 24 décembre. Il n'y a pas eu un jour sans un appel ou un message.

Aujourd’hui, c'est la matérialisation physique de cet élan populaire. Vous voir si nombreux nous touche énormément. Mais c'est aussi pour montrer que la radio ne signifie pas seulement être derrière un micro. Nous sommes présents dehors, au contact de la population".





Le 24 février, la décision de l'ARCOM ( L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) quant à l'avenir de la radio calvaise sera officielle. " Nous attendons sereinement une décision pour reprendre une activité radiophonique normale" a précisé François avant de laisser le micro à Antò qui a ajouté, " nous sommes là pour exprimer notre volonté de conserver notre fréquence, de maintenir RCC en vie. Nous ne baisserons pas les bras grâce à votre soutien, nous nous sentons investis d'une mission, celle de continuer à nous démener pour notre radio".





En effet, cette forte mobilisation autour de RCC a dépassé les remparts de la citadelle et de loin. " C'est un combat qui a allié la raison et le cœur. C'est un outil formidable de lien social et que personne de nous ne veut perdre au détriment d'une radio commerciale. RCC appartient aux Calvais et aux auditeurs" précise maître Claudine Orabana, conseillère et amie de RCC.

Les 3170 signatures recueillies à ce jour sur la pétition en ligne https://www.change.org/p/conseil-sup%C3%A9rieur-de-l-audiovisuel-csa-p%C3%A9tition-de-soutien-a-radio-calvi-citadelle, et les messages de soutien ont été remis en main propre au sous-préfet de Calvi, Yoann Touhbans, qui fera remonter le tout aux autorités concernées. "Il était d'ailleurs venu dans nos locaux pour prendre connaissance du dossier" a précisé Antò.

À ce jour, RCC est toujours sans nouvelle de la part de l'ARCOM. "Nous en saurons plus d'ici le 24 février. Mais nous sommes confiants. Nous entrevoyons, on l'espère, quelques petites éclaircies" a conclu Antò.

Puis



Maître Claudine Orabona, est revenue sur le côté administratif de la situation pour CNI.

"Depuis l'émergence des radios libres, une loi est venue réguler la situation en ouvrant les bandes FM, pour permettre aux radios pirates d'émettre en toute liberté".

A également été créé à cette période le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, CAS, devenu L'ARCOM, autorité de régulation de l'audiovisuel et du numérique, en janvier 2022. "Dans le cadre de l'attribution des fréquences, un appel à candidatures est publié au Journal officiel, quelques mois avant la date butoir. Depuis 1983, RCC a l'autorisation d'émettre. Jusqu'à présent ils ont toujours bénéficié de reconductions".

En juillet 2021, l'appel à candidatures pour la région de Corse a été lancé. Mais avec la période de pandémie, l'appel n'a pas été vu par l'association de RCC. "Et la radio n'a pas été avisée de cette demande de reconduction comme cela s'est toujours fait auparavant".

Informé, mais trop tard, le dossier de candidature de RCC ayant été déposé moins d'une semaine après la date butoir, le CSA a notifié à RCC une irrecevabilité pour leur dossier. Les décisions de l'ARCOM étant publiques, le 16 février dernier, figuraient à l'ordre du jour de l'assemblée plénière, plusieurs décisions, dont l'examen des recours gracieux et l'éventualité de relancer un appel à candidatures dans le cadre des attributions des fréquences de la Collectivité de Corse.

Affaire à suivre...