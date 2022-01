RCC, Radio Calvi Citadelle menacée de fermeture

Le 24 décembre 2021, la présidente de l’association Radio Calvi Citadelle a été destinataire d’un courrier recommandé du CSA (Conseil Supérieur de l'Audiovisuel) qui signifiait l’irrecevabilité du renouvellement de fréquence à Calvi à cause du dossier de candidature envoyé après la date limite d'envoi.Pour reconduire une autorisation de diffusion sur une fréquence FM, elle doit être en effet renouvelée tous les 5 ans auprès du CSA avant une date butoire. "Notre dossier de candidature a été envoyé au comité territorial de l’audiovisuel le 6 octobre, soit 9 jours après la date limite, fixée au 28 septembre 2021" précise Antò. "Avec tout ce que nous avons donné pour mettre en place cette radio, si tout s'arrête, ce sera réellement terminé. Ce qu'elle représente, ce qu'elle diffuse, ce qu'elle véhicule. Car au-delà du côté affectif, car mon lien avec RCC est viscéral, c'est le vide qu'elle laissera derrière si elle venait à disparaître", évoque t'il.Une lourde sanction pour la radio car il est indiqué dans ce même courrier que l'association doit prendre toutes ses dispositions pour cesser de diffuser le programme dès le 4 mars prochain. "C'est bien la première fois en quarante ans, que nous avons baisser la garde sur la gestion des délais" avoue Antò.Radio aux musiques variées, et moyen de communication connu de tous les calvais mais également des balanins et des corses, RCC fait aujourd'hui partie du patrimoine insulaire, local mais avant tout de la vie de calvais. Le culturel, l'associatif, mais aussi de la société civile, rappelons que RCC a également été un très bon moyen de diffusion et de communication durant la crise sanitaire. "C’est dur à vivre parce qu’on s’est vraiment donné à fond dans la radio pure. Le plus dur c’est que si un outil de communication aussi précieux que celui-là ne servait pas ou plus, je pense que ça ferait bien longtemps qu’on aurait arrêté. Ça fait mal ! Je ne parle pas pour moi, pas en mon nom, ce n’est pas une question personnelle, même si mon histoire est étroitement liée à la radio. En réalité c’est un endroit d'émancipation, de partage, d'apprentissage qui sert à de nombreuses personnes et également aux jeunes générations. Pour leurs stages notamment pour les collégiens et les étudiants de l’université qui viennent découvrir le métier de la radio, faire des montages, des interviews et du direct. Au final RCC fait partie de notre vie à tous. La rayer de l’histoire comme ça, par une lettre, qui plus est reçue la veille de Noël, je trouve ça cruel".Mais de cette radio dépendent aussi et surtout deux emplois en CDI. Celui d'Antò, dont la voix résonne sur les ondes de RCC depuis 1989 et son collaborateur Naguy en situation de handicap. Ces deux pertes d'emplois, en cette période compliquée, sur un territoire particulièrement touché par le chômage et par une forte précarité sociale, seraient plus que dramatiques. "La communication avec le CSA ne s’est pas faite comme elle aurait dû se faire. Logiquement le bureau de Marseille aurait dû envoyer une lettre de rappel ou même un mail pour ne pas oublier de renouveler l'autorisation de diffusion sur la fréquence. À la place, ils nous ont envoyé une lettre pour nous souhaiter un joyeux Noël et nous annoncer leur fusion avec Hadopi. Heureusement, nos collègues de certaines autres radios ont eu la chance d’être prévenus par des tiers".Anto précise également que contrairement à d’autres CTA (Comité territorial de L'Audiovisuale), celui de Marseille aurait fait le choix de ne pas prévenir individuellement ses éditeurs radiophoniques de la date d’échéance de candidature au renouvellement de fréquence FM. "Aujourd'hui, nous espérons bénéficier des circonstances atténuantes grâce aux explications données au CTA de Marseille et au CSA que nous avons contacté dès le mois d’octobre".L'Association a fait le choix d'adresser un recours gracieux auprès du CSA. "Nous espérons ainsi que notre candidature soit examinée et nos arguments pris en compte sans avoir besoin de saisir la justice. Nous sommes confiants en la bienveillance et la prise en compte de l’ensemble de ces données qui ne peuvent laisser indifférents et aideront sans doute le CSA à réviser sa position. Nous nous sommes rapprochés de conseils juridiques, de la Fédération des Radios Corses, des confrères et de l’ensemble du tissu associatif et culturel. Tous ces acteurs nous soutiennent et sont prêts à s'impliquer" conclut Antò.