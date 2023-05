Une soirée festive pour célébrer les 40 ans de Radio Calvi Citadelle

C’est sur le parking des commerçants au pied de la citadelle que le rendez-vous est fixé ce samedi 6 mai. "On voulait vraiment marquer le coup pour nos 40 ans. On voulait surtout, après une année 2022 assez compliquée, remercier tous ceux qui nous ont soutenus dans notre épreuve et nous ont aidés dans notre sauvetage. Il y a eu un engouement que l’on n’aurait jamais pu penser." annonce François Colombani.



Ce soir, 4 groupes au programme se succéderont pour animer cette belle soirée. Tao Bi, Stè & co, The G ainsi que les Spice Boys pour la soirée plus tardive.



Côté nourriture, les pompiers ont été intégrés dans les projets anniversaires de RCC. "Ils auront la gestion du côté nourriture. Et tous les bénéfices qu’ils vont générer iront bien évidemment pour l’amicale des sapeurs-pompiers de Calvi" précise François.



Pour le comptoir, ce sera RCC aux commandes. "Tous les bénéfices réalisés au cours de cette soirée iront aux deux confréries calvaises, Sant Eramu et Sant’Antone Abbate. Nous ferons de notre côté une opération blanche, car nous n’avons pas vocation à faire de l’argent comme ça" précise-t-il.



A partir de ce matin 9h, il faudra allumer sa radio sur la fréquence 91.7 pour écouter le tirage au sort de la grande loterie organisée qui avait récolté plus de 8000€ de gains. "Nous remercions tous les commences et hôteliers et toutes les personnes qui nous ont aidés par leurs dons", continue François.



Le rendez-vous est donc donné pour ce soir 19h30 au pied à Calvi, pour souffler ses 40 bougies.