A Calvi, la France et l'Italie renforcent leur coopération dans l'industrie de défense

Après une première partie de la journée à la base aérienne de Solenzara, où le ministre des Armées a confirmé un plan d'investissement de 344 millions d'euros pour les bases militaires en Corse, Sébastien Lecornu s'est rendu ce lundi 29 avril pour la seconde partie du périple Corse, au Camp Raffalli pour y rencontrer le ministre italien de la Défense Guido Crosetto, pour la signature du document sur la coopération en matière d’armement terrestre entre les deux pays. La délégation est arrivée en début d’après-midi au 2ème REP de Calvi. Après les honneurs militaires et le passage en revue des troupes, les hommes d’État se sont entretenus en privé avant la signature officielle. "Ce rapprochement en industrie doit aussi donner lieu à un rapprochement de projet d’équipements pour nos deux armées de terre", évoque le ministre français.

Il a également mentionné un accord récent entre la France et l'Allemagne sur le char du futur, soulignant que les trois plus grandes industries de défense en Europe sont désormais unies dans une alliance stratégique post-Brexit. "Depuis le Brexit, l’Italie, l’Allemagne et la France sont les trois plus grandes industries de défense en Europe. Nous sommes dans la même alliance. Mais on se retrouvait dans un schéma où l’on se ferait encore concurrence dans les années 2040/2050. Plutôt que d'être dans une logique où, entre voisins et amis, nous nous faisons concurrence, nous décidons au contraire de nous rapprocher. ce qui n’a pas de sens. Nous avons déjà une culture industrielle commune avec nos amis italiens. Avec le modèle d’MBDA, entreprise fabriquant des missiles. C'est un modèle qui n’abîme pas notre souveraineté car chaque pays garde ses capacités."



334 millions d'euros en Corse

Concernant les investissements en Corse, le ministre a précisé que ces fonds visent à moderniser les infrastructures militaires, notamment avec 234 millions d'euros alloués à Solenzara pour la rénovation de la piste afin d'accueillir des avions de transport plus imposants. Cette initiative s'inscrit dans une logique de soutien à l'économie locale, car les marchés publics associés profiteront à plusieurs entreprises régionales. "Nous ne pouvons pas déconnecter les bases militaires de Corse du système de défense global. 334 millions d’euros d’investissement pour la Corse. Notre défense nationale n’est pas une juxtaposition de bases. Certaines bases sont spécialisées. Le nucléaire, le transport, la chasse. Solenzara a plutôt une vocation de base d’entraînement qui permet de prépositionner des forces en fonction des besoins. Hélicoptères en permanence, avions Rafales et bientôt des avions de nouvelle génération." a-t-il précise.

Et 100 millions d'euros pour le 2ème REP de Calvi en vue de moderniser ses équipements et infrastructures "Une partie de cet argent va retomber dans la commande publique locale car plusieurs entreprises pourront répondre aux marchés publics lancés. Ce qui va dans le bon sens. Des plus petits sémaphores, au 2eme REP ou la base de Solenzara, tous sont au cœur du système de défense globale. La Méditerranée pose un enjeu de sécurité majeure où l’on a un devoir de sécurisation. Et c’est aussi pour cela que c’était symbolique que le ministre de la Défense italienne soit là, l’Italie et la France sont les 2 grandes marines qui assurent les missions de sécurité. On est en Corse, nous sommes dans un des régiments les plus décorés de l’armée de terre, ce 2ème Rep est le symbole des engagements des forces armées. Venir signer un accord de coopération industrielle pour les équipements des armées de terre d’Italie et de France pour le futur est évidemment important," conclut le ministre des armées.