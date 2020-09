Belgodere : un jeune de 20 ans perd la vie dans un accident

C.-V. M le Dimanche 13 Septembre 2020 à 10:14

Un terrible accident a fait un mort ce dimanche matin vers 4 heures sur la route départementale 113 sur le territoire de la commune de Belgodere. Un jeune homme de 20 ans qui circulait à moto, pour des raisons que l'on ignore et qui restent à déterminer, a violemment percuté un poteau. Le choc lui a été fatal. Les pompiers de l'Ile-Rousse et le médecin du centre de secours de Calvi se sont rapidement rendus sur les lieux du drame, malheureusement il n'y avait plus rien à faire pour le jeune motard qui est décédé sur le coup.

