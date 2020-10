Beau succès pour le concours d’equifeel et de TREC dans la pinède de Calvi

De mauvaises conditions météorologiques étaient annoncées pour cette 3e édition du concours d'Equifeel et de TREC à Calvi ce dimanche. Fort heureusement il n'en a rien été et on pourrait même ajouter que les conditions étaient idéales pour ce genre d'événement.

Très tôt ce matin, cavaliers et cavalière se présentaient au Poste de Secours de la Plage pour signer leur feuille d'engagement, avant que les concours ne débutent.

Les compétitions, inscrites au calendrier officiel de la Fédération Française d'Équitation, se sont déclinées dans les catégories Club A et Club 1 pour l'Équifeel et dans les catégories Club Poney2, Club et Club Élite pour l'épreuve spéciale PTV (Parcours en Terrain Varié) de TREC.

Les bénéfices de la manifestation sont destinés à l'entretien des chevaux, ânes et Poneys, sauvés et accueillis par la seule association de protection des équidés en Corse qui se bat au quotidien pour venir en aide aux équidés victimes de maltraitance.



Rappelons que ce concours équestre est organisé par l'association Corse Equestra, chère à Laétitia Taillade-Maraninchi, en partenariat avec la Ville de Calvi qui a mis à disposition les locaux du poste de secours et la pinède propice à ce type de concours.