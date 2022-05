Beach tennis : un tournoi préparatif aux championnats de Corse à Furiani

Léane et Clara Thepaut Héloise Blouin/Giulia Castello Orlane Mesnard/Eva Tissard

Noa Thepaut/Dimitrios Kalaitzis Baptiste Mattei/JM Ferreira Albuquerque Guilian Cuni/Romain Petrignani

Léane et Clara Thepaut Noa Thepaut/ Dimitrios Kalaitzis Baptiste Mattei/ JM Ferreira Albuquerque

Virginie Papaceit/Amandine Renault Claudia John/Céline Farrugia Léane Thepaut/Flavie Requier

Jean-Baptiste Requier/Eric Alix Stéphane Tissard/Maxime Guillot Térence Touzeau/Pierre-Antoine Maestracci

Le club est bien rôdé. Il ne faut que quelques minutes aux membres du Marana Beach Tennis, club phare de Corse, pour installer poteaux, filets et tentes du tournoi sur le sable de Tombulu Biancu.« Ce tournoi regroupe un BT 500 pour les séniors et un BT 100 pour les enfants » explique Virginie Papaceit, à l’origine de la création de ce club en 2013.Traduction : BT 500 pour Beach Tennis doté de 500 points et 500 € de money price, ouvert aux catégories féminines et masculines. BT 100 pour Beach Tennis 100 points et réservé aux licenciés de 13 à 17 ans. « Parallèlement on a mis en place des ateliers pour les plus jeunes, des sortes de plateaux pour les U8 et U12. Des ateliers techniques et des petits tournois pour qu’ils apprivoisent la compétition. » souligne Virginie.Sur le sable en tout 10 équipes (de 2) masculines, 6 féminines et 8 équipes de jeunes. Et sous le soleil déjà chaud de cette mi-mai, se sont affrontés joueuses et joueurs d’Ajaccio, Folelli et Furiani.Une bonne répétition pour eux avant les Championnats de Corse, qualificatifs aux Championnats de France, qui auront pour décor le terrain de jeu du MBT.En amont de ceux-ci, lors du long week-end de l’Ascension, le MBT tennis mettra aussi en place un stage avec la Beach Squad, composée de joueurs élites français et sous l’œil du sélectionneur de l’équipe de France.U18 FU16 MJeunes toutes catégoriesBT500 FBT500 M