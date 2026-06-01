Beach Handball : la 3e édition de la Napoleon Cup s'installe à Porticcio avec de grandes ambitions

Le beach handball retrouve les plages corses avec la troisième édition de la Napoleon Cup, organisée du 5 au 7 juin à Porticcio. Après deux premières éditions disputées place Miot à Ajaccio, l'événement franchit une nouvelle étape en s'installant sur le sable de la rive sud, dans un cadre que les organisateurs considèrent comme idéal pour poursuivre le développement de la discipline.



« Nous voulions donner une nouvelle dimension à la compétition. Porticcio offre un terrain de jeu exceptionnel, avec une plage magnifique et une capacité d'accueil qui nous permet d'imaginer une montée en puissance dans les années à venir », explique Arthur Crampon, coorganisateur du tournoi et entraîneur du GFCA Handball.



Pendant trois jours, près d'une centaine de joueurs et joueuses sont attendus sur le site, sans compter les nombreux spectateurs qui devraient profiter des rencontres, des animations et de l'ambiance festive qui font désormais partie de l'ADN de la Napoleon Cup.



Huit équipes seront en lice, réparties entre les catégories masculine et féminine. Si cette édition ne comptera pas de formations étrangères, contrairement à celle de 2023 qui avait attiré des équipes venues des Pays-Bas, du Brésil ou encore des États-Unis, les organisateurs assument pleinement cette situation.



« Nous sommes dans une année de transition. Après deux années sans tournoi, il fallait relancer la machine. L'objectif est de reconstruire progressivement et de retrouver dès l'an prochain une dimension encore plus internationale », souligne Arthur Crampon. « Cette édition est une base de travail. Nous voulons montrer que la Corse est capable d'accueillir un événement majeur du beach handball européen. »



Car au-delà de son caractère festif, la Napoleon Cup constitue un rendez-vous sportif de premier plan. L'épreuve est inscrite à la fois au calendrier de l'European Beach Tour (EBT) et au Beach Handball Tour de la Fédération française de handball, qui fait office de championnat de France.



L'étape de Porticcio est l'une des cinq manches du circuit national, aux côtés de Vessaux, Lacanau, Saint-Nazaire et Brest. Les points récoltés en Corse seront donc précieux dans la course au titre national.



« Le niveau sportif sera élevé. Les équipes viennent chercher des points importants pour le classement général et certaines jouent déjà une partie de leur saison sur cette étape », rappelle l’organisateur.





Le GFCA Beach Handball, place forte de l’hexagone



Derrière cet événement se trouve le GFCA Beach Handball, considéré comme un précurseur dans le développement de la discipline en France. Créée en 2021, la section beach du club ajaccien s'est rapidement imposée comme l'une des références nationales.



« Lorsque nous avons lancé le projet, nous étions convaincus que le beach handball avait un véritable potentiel. C'est un sport spectaculaire, dynamique, accessible au public et parfaitement adapté à notre territoire », explique Arthur Crampon.



Le club ajaccien compte aujourd'hui plusieurs internationaux français dans ses rangs et a déjà décroché à trois reprises la médaille d'argent lors des championnats de France.



Une progression qui accompagne l'essor d'une discipline encore jeune mais en pleine expansion. « On sent un véritable engouement depuis plusieurs années. Les démonstrations organisées autour des Jeux olympiques de Paris ont permis de faire découvrir le beach handball à un public beaucoup plus large. Aujourd'hui, nous voulons nous inscrire dans cette dynamique. »



Avec ce nouveau cadre à Porticcio, une organisation renforcée et des ambitions assumées, la troisième édition de la Napoleon Cup entend franchir un cap. « Notre volonté est claire : faire de la Napoleon Cup un événement incontournable du calendrier français et européen. Nous avons les infrastructures, le savoir-faire et surtout la passion pour y parvenir », conclut Arthur Crampon.



Pendant trois jours, la plage de Porticcio deviendra ainsi l'épicentre du beach handball français, entre compétition de haut niveau, spectacle sportif et promotion du territoire corse.

