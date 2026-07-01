À la bibliothèque Fesch d'Ajaccio, une exposition raconte l'histoire méconnue des portraits d'auteurs

Poètes, explorateurs, dramaturges, scientifiques ou encore souveraines se succèdent ainsi au fil du parcours. Certains noms sont universellement connus, d'autres sont tombés dans l'oubli. À leurs côtés apparaissent également plusieurs mécènes, ces reines et grandes figures qui ont permis à de nombreuses œuvres de voir le jour. « Sans les mécènes, la création était quand même un peu plus difficile », rappelle la commissaire.



Au-delà de leur intérêt artistique, ces gravures racontent aussi une histoire étonnamment actuelle. Car l'idée d'associer le visage d'un auteur à son livre est loin d'être une invention contemporaine. « Ce qui me touche beaucoup dans cette exposition, c'est de voir qu'une pratique qu'on croyait avoir inventée, c'est-à-dire mettre la photo de l'auteur sur une quatrième de couverture ou sur un rabat, est en fait presque aussi ancienne que le livre », observe l'écrivain Robert Colonna d'Istria qui souligne que ces portraits avaient déjà une véritable fonction éditoriale et participaient à construire l'image de l'auteur avant même que le lecteur ne découvre son œuvre. « On essaie d'expliquer, par un portrait de l'auteur, le ton général du livre ou même son contenu. On cherche à montrer que l'auteur est quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui a voyagé... », indique-t-il.

