Béa Casabianca, la chanteuse au grand cœur

«Toute petite j’ai eu envie de chanter » souligne Bea Casabianca. «C’est mon père qui m’a donné envie de chanter et à l’âge de 5 ans j’allais de maison en maison dans mon village pour chanter des chansons ».

Fan de Claude François et des artistes des années 80, Béa n’en délaissait pas pour autant la chanson corse. «Au fil des années, j’ai eu l’opportunité de rencontrer de nombreux artistes insulaires et j’ai pu concrétiser la sortie de ce premier album Induvina ». Au sein de ce CD, 9 chansons dont une reprise du groupe Police. «On y trouve 7 chansons corses écrites et composées par Antoine Tramini, Don Mathieu Santini, Antoine Marielli, GF Terrazzoni. Il y a aussi une chanson en français de Rinatu Andreuccetti ». Et donc cette reprise du groupe Police : Every breath you take. «C’est une chanson que j’adore et je tenais à ce qu’elle figure dans l’album. J’ai donc demandé à Jean-Marc Ceccaldi de la traduire et cela a donné Per tutti i to fiati». Les thèmes abordés dans ses chansons sont la bienveillance, le don de soi, l’aide aux autres, l’authenticité des valeurs, les souvenirs des anciens…

Béa Casabianca se produit cet été 2021, notamment dans les églises avec Rinatu Andreuccetti et Alex et parfois avec la chorale A Rinascita. «On y chante les titres de mon album, mais aussi des chansons d’Orizonte ou d’autres groupes corses ».

Elle participe aussi à des nombreuses manifestations caritatives qui viennent en aide aux personnes atteintes de maladies comme le cancer.

Elle vient d’ailleurs de terminer un album pour lutter contre la maladie d’Alzheimer. « On est tous plus ou moins concernés par cette maladie qui touche nos proches. L’album s’appellera Leia, le lien, il permettra de récolter des fonds pour aider les malades et la recherche». Beaucoup de chanteurs y ont contribué comme Mathieu Casanova, Jean Menconi … Un clip a été tourné, signé Fabrice Yann Girardin.