Battu par Villefranche à domicile, le FC Bastia-Borgo n’y arrive pas !

Le match débutait tranquillement avec toutefois quelques petites banderilles corses sur le but rhodanien. Les joueurs de Stéphane Rossi ouvraient presque logiquement le score par Raspentino à la 32ème. Ce but réveillait les Caladois qui faisaient alors un gros pressing sur le but de Balijon dans les 10 dernières minutes de la 1ère période. Le score restait toutefois à l’avantage des locaux à la pause.

Au retour des vestiaires les bleus reprenaient leur domination et leur pressing sur le but corse. Les protégés du président Emmanuelli procédant en contre. En 2 minutes les Caladois renversaient la vapeur face à des Corses la tête dans le sac.

Si les locaux réagissaient en fin de partie, ils ne pouvaient revenir au score. Les visiteurs ajoutaient même un 3ème but. Elisor marquant dans le but déserté par Balijon monté sur corner. Bien décevants borgais !



Feuille de match

27ème journée de National

FC Bastia Borgo 1 - 3 FC Villefranche Beaujolais (1-0)

Complexe Paul Natali à Borgo

Pelouse synthétique

Temps : beau

Spectateurs : environ 250



Arbitre centre : Romain Delpech

Arbitre assistant 1 : Julien Blanchais

Arbitre assistant 2 : Régis Gaillard



Buts :

Raspentino (32ème) pour FCBB

Bonenfant (66ème) - Elisor (68ème – 90 +3) pour Villefranche



Avertissements :

Bonenfant (43ème) pour Villefranche



FCBB : Balijon- Rimane – Kote (Ouro Sama 59ème) – Cropanese (c) – Giacomini (Magassouba 77ème) – Guibert – Anziani – Lajugie (Fonovich 77ème) – Ba (Mbala 67ème) – Marmot - Raspentino .

Entr. : St. Rossi



FCVB : Bouet – Bonenfant – Romany – Injai (Antunes 72ème) – Taufflieb – Khous (Norde 89ème) – Nirlo – Dabasse (Garcia 80ème) – Sergio (c) – Elisor – Flegeau.

Entr. : Hervé Della Maggiore





Contexte

Victoire impérative pour les Corses pour garder l’espoir du maintien.





Les buts

32ème : Sur un centre de Cropanese de la droite, Bonenfant rate l’interception. Raspentino en embuscade allume Bouet qui pourtant fermait bien son angle.

66ème : Centre de Romany de la droite, reprise de la tête gagnante pour Bonenfant aux 6 mètres.

68ème : Centre de la gauche de Sergio, reprise d’Elisor au point de penalty qui fait trembler les filets de Balijon.

90+3 : Sur un corner du FCBB, le gardien Balijon monte pour faire surnombre. Mais sur le contre Elisor tire du milieu du terrain dans le but vide.





Actions de jeu

Coup d’envoi donné par les joueurs de Villefranche en bleu.

7ème : Bien lancé par Ba à l’entrée de la surface, sur le coté droit Anziani centre à ras de terre au deuxième poteau mais Raspentino est trop juste pour reprendre le cuir.

11ème : Coup-Franc d’Anziani des 35 m à droite. Le ballon est détourné par Ba sur Giacomini qui reprend de volée aux 9 m mais Bouet, bien sur ses appuis, s’empare du cuir en deux fois.

21ème : Coup-franc d’Anziani des 25 m dans le paquet mais la défense caladoise se dégage.

28ème : Raspentino décale Giacomini sur la gauche. Le centre de celui-ci dans la surface ne peut être repris par un corse mais dévié en corner par Bouet.

44ème : Elisor se retrouve en position de but à l’entrée de la surface mais son tir est dévié en corner par Rimane.

45ème : Centre de Taufflieb de la gauche. Balijon se couche pour couper la trajectoire du ballon.

49ème : Servi par Sergio, sur la gauche, tir terrible de Taufflieb à l’entrée de la surface. Le ballon frôle le montant gauche de Balijon.

53ème : Centre de la droite de Cropanese dans la surface rhodanienne. La reprise de la tête de Giacomini passe au-dessus de la transversale de Bouet.

60ème : Tir brossé de Khous à l’entrée de la surface du FCBB. Balijon capte bien le cuir.

85ème : Joli tir d’Anziani à l’entrée de la surface. Le ballon frôle le montant droit de Bouet.



Joueurs les plus en vue

Raspentino pour le FCBB

Taufflieb – Nirlo pour Villefranche



Bilan sportif

Le FCBB s’enlise.





Ils ont dit

Stéphane Rossi, entraineur du FCBB : «Il va falloir faire appel à un psychologue. Sur les 4 derniers matchs on mène au score et au final on ne prend aucun point. Quand on marque, on recule, on a peur de travailler comme quand on est 0 – 0. Il y a eu aussi un changement de tactique en face mais cela n’explique pas tout. On est fébriles, on ne joue pas de l’avant, on se met en difficulté, on déjoue. On a fait une très mauvaise 2ème période. Va falloir remédier à tout ça. Il faut absolument faire abstraction du résultat et qu’on continue à jouer».