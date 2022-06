Bateaux de croisière : "Ce modèle touristique n’est pas soutenable" pour l’Exécutif corse

La pollution en prime

Romain Colonna rappelle que la polémique, qui enfle dans l’île sur ce type de tourisme, a cours dans les mêmes termes dans d’autres régions : « L’exaspération, liée à ce tourisme, ne concerne pas que la Corse. Par exemple, il y a quelques jours, l’accès au port de Marseille pour un paquebot de croisière était bloqué par un collectif d’associations. Ailleurs, depuis près d’un an, l’emblématique Venise a interdit à ces géants des mers de traverser sa lagune tant la détérioration de l’écosystème est importante et la menace pesante ». S’y ajoute, indique-t-il, un autre problème lié au temps à quai de ces géants des mers. « Certains d’entre eux restent au port tout au long de la journée et jusqu’à tard dans la soirée. Outre la pollution visuelle, puisque plus aucune vue n’est autorisée sur le golfe d’Aiacciu, outre les impacts sur l’écosystème marin et sur l’organisation sociale liée à la vie collective, nous sommes également très préoccupés par la pollution atmosphérique d’une telle activité. C’est une pollution supplémentaire avec des cheminées recrachant des fumées toxiques toute la journée et tout au long de la soirée. La santé des Corses et de nos enfants n’a pas de prix ». Il demande, donc, au Président du Conseil exécutif, « afin d’aborder sereinement cette problématique, quelles initiatives pourraient être envisagées, en concertation avec l’ensemble des acteurs concernés, pour réguler ce phénomène sur notre île ».



Un modèle à rejeter

Le président de l’Exécutif, Gilles Simeoni, entend bien s’emparer de la problématique et tenter d’y apporter une réponse politique globale. Il débute, lui aussi, par un certain nombre de constats. Le premier est local : « Votre question est le reflet d’interrogations et de contestations qui sont nombreuses à Aiacciu. Effectivement, sur les 473 escales de croisière qu’accueillera la Corse en 2022, 227 concernent le port d’Aiacciu. C’est un phénomène fortement marqué sur la première ville de Corse ». Le second est plus général : « Il y a, aujourd’hui, dans l’ensemble du pourtour méditerranéen, un phénomène de contestation et de rejet des croisières, en tous cas lorsqu’elles concernent des unités immenses dont on voit fréquemment la présence dans la baie d’Aiacciu. Avant hier encore, il y avait deux de ces bateaux dans le port. Vous avez parlé de Venise et de Marseille, on pourrait parler de Barcelone et des Baléares. Ce mécontentement exprime aussi de vraies problématiques ». Ceci posé, le président Simeoni réaffirme clairement que « ce modèle économique n’est pas celui que nous voulons. Les croisières sur des mégabateaux, nécessairement polluants, mais au-delà de cette pollution, les types de séjours inhérents ne correspondent pas au tourisme durable que nous voulons renforcer et qui est une priorité stratégique depuis le début de notre mandature ». Il révèle qu’il a demandé à Christian Mantei, le président d’Atout France, « un rapport sur la transition la plus rapide possible du modèle touristique économique corse vers les critères les plus hauts du tourisme durable. Cette discussion sur les grands bateaux de croisière s’inclura dans la problématique globale ».